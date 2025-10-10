  1. Realting.com
Willa U Villas 2

Kutuh, Indonezja
od
$230,000
5.11.2025
$230,000
28.03.2025
$290,000
10.12.2024
$250,000
29.05.2024
$220,000
;
24
ID: 19845
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Kutuh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas Pandawa
Plan ratalny: do 12 miesięcy
Dostawa: grudzień 2024
ZWROT Z INWESTYCJI: 17%

1. Opis:

Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na półwyspie Bukit, w rejonie Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w nieturystycznej okolicy z przepięknym widokiem na ocean, obok elitarnego obszaru Nusa Dua, w otoczeniu luksusowych hoteli i najlepszych plaż na wyspie. Nowa czteropasmowa autostrada z lotniska na półwysep zapewnia dogodny dojazd.

2. Cechy willi:

- Przestronne działki z prywatnymi basenami, otoczone bujną roślinnością
- Designerskie wykończenia i pełne wyposażenie
- Koncepcja LOYO Relax z osobistą obsługą concierge, miejscami do jogi, SPA na miejscu, romantycznymi kolacjami i wycieczkami

3. Parametry willi:

- Powierzchnia domu: 102 m²
- Powierzchnia działki: 111 m²
- Dwa piętra
- Kuchnia: 13,6 m²
- Salon: 20,5 m²
- Sypialnie: 16,4 m² i 15,5 m²
- Łazienka i dwa prysznice
- Przestronne balkony

4. Zalety:

- Wysoka rentowność wynajmu: 25-30%
- Pełne wsparcie prawne transakcji
- Opracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po jego zakończeniu
- Konsultacje w sprawie otwarcia firmy, rachunku bieżącego i uzyskania wiz pracowniczych

5. Proces zakupu:

- Wybór i rezerwacja willi
- Weryfikacja dokumentów (należyta staranność)
- Podpisanie umowy dzierżawy gruntu
- Zapłata zaliczki w wysokości 30%
- Nieoprocentowane raty do czasu zakończenia budowy
- Dostawa obiektu
- Zarządzanie obiektem
- Dystrybucja zysków

3% zniżki, jeśli zapłacono w całości na raz!

 

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 102.0
Cena za m², USD 2,843
Cena mieszkania, USD 290,000

Lokalizacja na mapie

Kutuh, Indonezja

