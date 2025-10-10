Willa U Villas 2

Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas Pandawa
Plan ratalny: do 12 miesięcy
Dostawa: grudzień 2024
ZWROT Z INWESTYCJI: 17%
1. Opis:
Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na półwyspie Bukit, w rejonie Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w nieturystycznej okolicy z przepięknym widokiem na ocean, obok elitarnego obszaru Nusa Dua, w otoczeniu luksusowych hoteli i najlepszych plaż na wyspie. Nowa czteropasmowa autostrada z lotniska na półwysep zapewnia dogodny dojazd.
2. Cechy willi:
- Przestronne działki z prywatnymi basenami, otoczone bujną roślinnością
- Designerskie wykończenia i pełne wyposażenie
- Koncepcja LOYO Relax z osobistą obsługą concierge, miejscami do jogi, SPA na miejscu, romantycznymi kolacjami i wycieczkami
3. Parametry willi:
- Powierzchnia domu: 102 m²
- Powierzchnia działki: 111 m²
- Dwa piętra
- Kuchnia: 13,6 m²
- Salon: 20,5 m²
- Sypialnie: 16,4 m² i 15,5 m²
- Łazienka i dwa prysznice
- Przestronne balkony
4. Zalety:
- Wysoka rentowność wynajmu: 25-30%
- Pełne wsparcie prawne transakcji
- Opracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po jego zakończeniu
- Konsultacje w sprawie otwarcia firmy, rachunku bieżącego i uzyskania wiz pracowniczych
5. Proces zakupu:
- Wybór i rezerwacja willi
- Weryfikacja dokumentów (należyta staranność)
- Podpisanie umowy dzierżawy gruntu
- Zapłata zaliczki w wysokości 30%
- Nieoprocentowane raty do czasu zakończenia budowy
- Dostawa obiektu
- Zarządzanie obiektem
- Dystrybucja zysków
3% zniżki, jeśli zapłacono w całości na raz!