Willa U Villas 2

Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas Pandawa

Plan ratalny: do 12 miesięcy

Dostawa: grudzień 2024

ZWROT Z INWESTYCJI: 17%

1. Opis:

Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na półwyspie Bukit, w rejonie Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w nieturystycznej okolicy z przepięknym widokiem na ocean, obok elitarnego obszaru Nusa Dua, w otoczeniu luksusowych hoteli i najlepszych plaż na wyspie. Nowa czteropasmowa autostrada z lotniska na półwysep zapewnia dogodny dojazd.

2. Cechy willi:

- Przestronne działki z prywatnymi basenami, otoczone bujną roślinnością

- Designerskie wykończenia i pełne wyposażenie

- Koncepcja LOYO Relax z osobistą obsługą concierge, miejscami do jogi, SPA na miejscu, romantycznymi kolacjami i wycieczkami

3. Parametry willi:

- Powierzchnia domu: 102 m²

- Powierzchnia działki: 111 m²

- Dwa piętra

- Kuchnia: 13,6 m²

- Salon: 20,5 m²

- Sypialnie: 16,4 m² i 15,5 m²

- Łazienka i dwa prysznice

- Przestronne balkony

4. Zalety:

- Wysoka rentowność wynajmu: 25-30%

- Pełne wsparcie prawne transakcji

- Opracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po jego zakończeniu

- Konsultacje w sprawie otwarcia firmy, rachunku bieżącego i uzyskania wiz pracowniczych

5. Proces zakupu:

- Wybór i rezerwacja willi

- Weryfikacja dokumentów (należyta staranność)

- Podpisanie umowy dzierżawy gruntu

- Zapłata zaliczki w wysokości 30%

- Nieoprocentowane raty do czasu zakończenia budowy

- Dostawa obiektu

- Zarządzanie obiektem

- Dystrybucja zysków

3% zniżki, jeśli zapłacono w całości na raz!