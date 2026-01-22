Apart hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Apartamenty na Bali 47 m ² • od 130 000 dolarów • wydajność od 16% • 2 minuty do oceanu • Pandawa Dream
📊 Wskaźniki inwestycji
• Oczekiwany zysk: od 16% rocznie
• Cena: od 130.000 dolarów
• Powierzchnia apartamentu: 47 m ²
• Plan spłaty deweloperów: zaliczka z 25%
• Termin leasingu: 30 lat z przedłużeniem do 50 lat
• Zakończenie projektu: IV kwartał 2027 r.
📍 Lokalizacja
• Bali, Półwysep Bukit - obszar Pandawy
• 2 minuty do plaży Pandawa
• 30 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai
• Blisko Uluwatu, Melasti i Nusa Dua
🏢 O projekcie - Pandawa Dream
• Apartament Premium-kompleks hotelowy w pobliżu oceanu
• Ponad 6000 m ² prywatnej infrastruktury
• Nowoczesna koncepcja architektoniczna z panoramicznym widokiem
• Koncepcja stylu życia w jednym ośrodku
• Zarządzane przez profesjonalną firmę zarządzającą nieruchomościami
🌴 Złożona infrastruktura
• 4 restauracje międzynarodowe
• 2 pręty i pomieszczenia na dachu
• Baseny o powierzchni ponad 1200 m ²
• Centrum SPA
• Centrum fitness
• Obszar współpracy
• Kids club
• Kawiarnie i terenów spacerowych
🏡 Funkcje mieszkania
• Powierzchnia: 47 m ²
• Przestronny układ nadaje się do komfortowego życia
• Balkon z widokami tropikalnymi
• Szyby panoramiczne
• W pełni umeblowane nowoczesne wnętrze
• Idealny format wynajmu krótkoterminowego
💼 Zarządzanie i dochód
• Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
• Pełna obsługa zarządzania wynajmem
• Zameldowanie gości i konserwacja
• System marketingu i rezerwacji
• Dochód z wynajmu podzielony na właścicieli nieruchomości
💳 Warunki zakupu
• Rezerwacja: 1000 dolarów
• Płatność zaliczkowa: 25%
• Plan montażu podczas budowy
• Dostępne elastyczne płatności fakultatywne
🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Grunty będące własnością dewelopera jako Freehold
• Umowa leasingu dla nabywców: 30 lat z przedłużeniem do 50 lat
• Przejrzysta struktura transakcji
• Wszystkie dokumenty prawne dostępne dla kupujących
📌 Inne opcje własności w kompleksie
• Apartamenty 32 m ² - od 110000 dolarów
• Inteligentne wille 32 m ² - od 125,000 dolarów
• Inteligentne wille 60 m ² - od 130 000 dolarów
• Penthouses - od 240.000 dolarów
Przesyłam model finansowy, obliczanie plonów i dostępne jednostki.