Apart hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Kutuh, Indonezja
ID: 34014
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Kutuh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Apartamenty na Bali 47 m ² • od 130 000 dolarów • wydajność od 16% • 2 minuty do oceanu • Pandawa Dream

📊 Wskaźniki inwestycji

• Oczekiwany zysk: od 16% rocznie

• Cena: od 130.000 dolarów

• Powierzchnia apartamentu: 47 m ²

• Plan spłaty deweloperów: zaliczka z 25%

• Termin leasingu: 30 lat z przedłużeniem do 50 lat

• Zakończenie projektu: IV kwartał 2027 r.

📍 Lokalizacja

• Bali, Półwysep Bukit - obszar Pandawy

• 2 minuty do plaży Pandawa

• 30 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai

• Blisko Uluwatu, Melasti i Nusa Dua

🏢 O projekcie - Pandawa Dream

• Apartament Premium-kompleks hotelowy w pobliżu oceanu

• Ponad 6000 m ² prywatnej infrastruktury

• Nowoczesna koncepcja architektoniczna z panoramicznym widokiem

• Koncepcja stylu życia w jednym ośrodku

• Zarządzane przez profesjonalną firmę zarządzającą nieruchomościami

🌴 Złożona infrastruktura

• 4 restauracje międzynarodowe

• 2 pręty i pomieszczenia na dachu

• Baseny o powierzchni ponad 1200 m ²

• Centrum SPA

• Centrum fitness

• Obszar współpracy

• Kids club

• Kawiarnie i terenów spacerowych

🏡 Funkcje mieszkania

• Powierzchnia: 47 m ²

• Przestronny układ nadaje się do komfortowego życia

• Balkon z widokami tropikalnymi

• Szyby panoramiczne

• W pełni umeblowane nowoczesne wnętrze

• Idealny format wynajmu krótkoterminowego

💼 Zarządzanie i dochód

• Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

• Pełna obsługa zarządzania wynajmem

• Zameldowanie gości i konserwacja

• System marketingu i rezerwacji

• Dochód z wynajmu podzielony na właścicieli nieruchomości

💳 Warunki zakupu

• Rezerwacja: 1000 dolarów

• Płatność zaliczkowa: 25%

• Plan montażu podczas budowy

• Dostępne elastyczne płatności fakultatywne

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Grunty będące własnością dewelopera jako Freehold

• Umowa leasingu dla nabywców: 30 lat z przedłużeniem do 50 lat

• Przejrzysta struktura transakcji

• Wszystkie dokumenty prawne dostępne dla kupujących

📌 Inne opcje własności w kompleksie

• Apartamenty 32 m ² - od 110000 dolarów

• Inteligentne wille 32 m ² - od 125,000 dolarów

• Inteligentne wille 60 m ² - od 130 000 dolarów

• Penthouses - od 240.000 dolarów

Przesyłam model finansowy, obliczanie plonów i dostępne jednostki.

Lokalizacja na mapie

Kutuh, Indonezja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

