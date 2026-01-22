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Wioska domków Moono

Batuan, Indonezja
od
$150,000
VAT
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
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ID: 38099
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasteczko
    Sukawati
  • Wioska
    Batuan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Lokalizacja na mapie

Batuan, Indonezja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Finanse

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Wioska domków Moono
Batuan, Indonezja
od
$150,000
VAT
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