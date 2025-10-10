Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.

Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua.
Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger.
Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferuje panoramiczny widok na ocean w promieniu 270°. Nawet w przypadku nowej inwestycji, wzniesienie zapewni całkowicie niezakłócony widok.
Plan płatności:
Data zakończenia: II kwartał 2028 r.
Informacje prawne:
Rodzaje willi:
Kompleksowe udogodnienia: