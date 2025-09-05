Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

  1. Realting.com
Benoa, Indonezja
od
$169,900
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
ID: 27562
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!

Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.

Kompleks składa się z:

  • Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9 typów jednostek)
  • 67 willi z kamienia naturalnego z prywatnymi basenami

Współpraca z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)

Układ willi typu 1:

  • Powierzchnia willi - 39,60 m2
  • Powierzchnia tarasów i basenów - 41,94 m2 (basen 13,2 m2)
  • Powierzchnia całkowita - 81,54 m2

Układ willi typu 2:

  • Powierzchnia willi - 53,58 m2
  • Tarasy i powierzchnia basenu - 56,95 m2 (basen 13,2 m2)
  • Powierzchnia całkowita - 110.53 m2

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

Zwiększona rentowność marki: 14-18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z nieruchomościami prywatnymi, markowe hotele pokazują:

  • + 18- 25% - do zajmowania
  • + 30- 40% - do średniej ceny za noc

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!
Będzie mobilna aplikacja, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć miejsce i rentowność online!

Leasehold: 30 lat od 2025 + 30 lat
Różowy grunt (turystyczny)

  • Płatność zaliczkowa 30%
  • Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2028 r.

Infrastruktura:

  • Koncepcja hotelu Art- Wellness
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restauracja z tarasem
  • Współpracujące
  • SPA i Centrum Wellness
  • Centrum fitness
  • Basen odkryty z usługą plażową
  • Parking zewnętrzny dla samochodów osobowych i rowerów
  • I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja

