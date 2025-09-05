Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!

Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.

Kompleks składa się z:

Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9 typów jednostek)

67 willi z kamienia naturalnego z prywatnymi basenami

Współpraca z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)

Układ willi typu 1:

Powierzchnia willi - 39,60 m2

Powierzchnia tarasów i basenów - 41,94 m2 (basen 13,2 m2)

Powierzchnia całkowita - 81,54 m2

Układ willi typu 2:

Powierzchnia willi - 53,58 m2

Tarasy i powierzchnia basenu - 56,95 m2 (basen 13,2 m2)

Powierzchnia całkowita - 110.53 m2

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

Zwiększona rentowność marki: 14-18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z nieruchomościami prywatnymi, markowe hotele pokazują:

+ 18- 25% - do zajmowania

+ 30- 40% - do średniej ceny za noc

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!

Będzie mobilna aplikacja, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć miejsce i rentowność online!

Leasehold: 30 lat od 2025 + 30 lat

Różowy grunt (turystyczny)

Płatność zaliczkowa 30%

Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2028 r.

Infrastruktura:

Koncepcja hotelu Art- Wellness

Lobby, Lobby Bar

Restauracja z tarasem

Współpracujące

SPA i Centrum Wellness

Centrum fitness

Basen odkryty z usługą plażową

Parking zewnętrzny dla samochodów osobowych i rowerów

I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.