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Kompleks mieszkalny ELYSIUM Eco City

Pererenan, Indonezja
od
$99,750
;
5
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ID: 35105
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Wioska
    Pererenan
  • Adres
    Jalan Babadan

O kompleksie

Przeniesienie
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ELIZJA Eco Miasto jest dużym kompleksem mieszkalnym w Pererenan, Canggu, z apartamentami, loftami, inteligentnymi willami i prywatnymi willami z widokiem na ocean i wulkan. Kompleks oferuje wiele basenów, całodobową ochronę, promenadę nad rzeką, spa i łaźnię lodową, parki i infrastrukturę klasy światowej. W pełni umeblowane, zarządzane 5-gwiazdkowe standardy hotelu. 12-16%.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 27.0 – 75.4
Cena za m², USD 3,185 – 4,191
Cena mieszkania, USD 99,750 – 240,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 70.0 – 78.8
Cena za m², USD 3,426 – 3,444
Cena mieszkania, USD 240,000 – 270,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 113.8
Cena za m², USD 2,943
Cena mieszkania, USD 335,000

Lokalizacja na mapie

Pererenan, Indonezja
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny ELYSIUM Eco City
Pererenan, Indonezja
od
$99,750
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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