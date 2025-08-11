Willa Eight Feeels

Luksusowa willa w Ubud to stylowa inwestycja o wydajności do 15% rocznie!
Wzrost wartości - 10- 15% rocznie!
Dostępne urządzenia!
Pełne wyposażenie!
Nowoczesna willa z 2 sypialniami w elitarnym kompleksie ośmiu Feeels jest harmonią japońskiego minimalizmu i natury balijskiej. Idealny dla tych, którzy cenią prywatność, komfort i stabilne dochody z wynajmu.
Kluczowe cechy: 2 przestronne sypialnie z wykończeniem projektanta, prywatny basen (6 × 2,5 m) i teren rekreacyjny, klimatyzacja, inteligentne systemy, urządzenia, przyjazne dla środowiska materiały i panoramiczne okna z widokiem na tropikalną zieleń, inteligentny dom - technologie dla Państwa komfortu.
Lokalizacja Premium w Sayan (Ubud):
2- 5 minut do najlepszych kawiarni (Moksa, Alchemy) i szlaków turystycznych (Campuhan Ridge Walk);
10 minut do Four Seasons Resort i rzeki Ayung
- blisko supermarketów, SPA, studia jogi - wszystko dla komfortowego życia.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.