Willa Eight Feeels

Luksusowa willa w Ubud to stylowa inwestycja o wydajności do 15% rocznie!

Wzrost wartości - 10- 15% rocznie!

Dostępne urządzenia!

Pełne wyposażenie!

Nowoczesna willa z 2 sypialniami w elitarnym kompleksie ośmiu Feeels jest harmonią japońskiego minimalizmu i natury balijskiej. Idealny dla tych, którzy cenią prywatność, komfort i stabilne dochody z wynajmu.

Kluczowe cechy: 2 przestronne sypialnie z wykończeniem projektanta, prywatny basen (6 × 2,5 m) i teren rekreacyjny, klimatyzacja, inteligentne systemy, urządzenia, przyjazne dla środowiska materiały i panoramiczne okna z widokiem na tropikalną zieleń, inteligentny dom - technologie dla Państwa komfortu.

Lokalizacja Premium w Sayan (Ubud):

2- 5 minut do najlepszych kawiarni (Moksa, Alchemy) i szlaków turystycznych (Campuhan Ridge Walk);

10 minut do Four Seasons Resort i rzeki Ayung

- blisko supermarketów, SPA, studia jogi - wszystko dla komfortowego życia.

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.