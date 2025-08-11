  1. Realting.com
Willa Eight Feeels

Kedewatan, Indonezja
$260,000
ID: 27378
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasto
    Ubud District
  • Wioska
    Kedewatan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Luksusowa willa w Ubud to stylowa inwestycja o wydajności do 15% rocznie!
Wzrost wartości - 10- 15% rocznie!
Dostępne urządzenia!
Pełne wyposażenie!

Nowoczesna willa z 2 sypialniami w elitarnym kompleksie ośmiu Feeels jest harmonią japońskiego minimalizmu i natury balijskiej. Idealny dla tych, którzy cenią prywatność, komfort i stabilne dochody z wynajmu.

Kluczowe cechy: 2 przestronne sypialnie z wykończeniem projektanta, prywatny basen (6 × 2,5 m) i teren rekreacyjny, klimatyzacja, inteligentne systemy, urządzenia, przyjazne dla środowiska materiały i panoramiczne okna z widokiem na tropikalną zieleń, inteligentny dom - technologie dla Państwa komfortu.

Lokalizacja Premium w Sayan (Ubud):

2- 5 minut do najlepszych kawiarni (Moksa, Alchemy) i szlaków turystycznych (Campuhan Ridge Walk);
10 minut do Four Seasons Resort i rzeki Ayung
- blisko supermarketów, SPA, studia jogi - wszystko dla komfortowego życia.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Kedewatan, Indonezja

