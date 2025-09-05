Apart hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!

Nasz premium hotel butikowy, położony w jednym z najlepszych miejsc na Bali - 400 metrów od plaży Melasti, Bukit.

Projekt obejmuje 90 jednostek, zaprojektowanych z naciskiem na unikalny styl, panoramiczne widoki, wysoki poziom obsługi.

Kompleks hotelowy stanie się częścią kolekcji hoteli międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.

Wyndham Hotels & Resorts to globalna sieć ponad 9000 hoteli w 95 krajach.

Liczba sypialni: studio, 1

Powierzchnia: 22 m2 - 65 m2

Meble: pełne

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, urządzenia i udogodnienia.

Cena:

1pokojowe apartamenty o powierzchni 29- 36 m2, cena od 112,900 USD

2pokojowe apartamenty o powierzchni 54- 65 m2, cena od 229,000 USD

Dla inwestorów:

Resale: Zysk 30%

Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu do 16%

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!

Będzie aplikacja mobilna, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć w Internecie obłożenie i rentowność!

Płatność zaliczkowa 30%

Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

Pula nieskończoności

Centrum Spa

Przestronne restauracja

Miejsce pracy

Dach z tarasem

I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.