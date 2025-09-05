  1. Realting.com
Apart hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Bukit, Indonezja
od
$112,900
10
ID: 27552
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001175
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Karangasem
  • Miasto
    Kecamatan Karangasem
  • Wioska
    Bukit

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!

Nasz premium hotel butikowy, położony w jednym z najlepszych miejsc na Bali - 400 metrów od plaży Melasti, Bukit.

Projekt obejmuje 90 jednostek, zaprojektowanych z naciskiem na unikalny styl, panoramiczne widoki, wysoki poziom obsługi.

Kompleks hotelowy stanie się częścią kolekcji hoteli międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts to globalna sieć ponad 9000 hoteli w 95 krajach.

  • Liczba sypialni: studio, 1
  • Powierzchnia: 22 m2 - 65 m2
  • Meble: pełne

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, urządzenia i udogodnienia.

Cena:

  • 1pokojowe apartamenty o powierzchni 29- 36 m2, cena od 112,900 USD
  • 2pokojowe apartamenty o powierzchni 54- 65 m2, cena od 229,000 USD

Dla inwestorów:

  • Resale: Zysk 30%
  • Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu do 16%

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!
Będzie aplikacja mobilna, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć w Internecie obłożenie i rentowność!

Płatność zaliczkowa 30%
Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

  • Pula nieskończoności
  • Centrum Spa
  • Przestronne restauracja
  • Miejsce pracy
  • Dach z tarasem
  • I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Bukit, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
