Kompleks mieszkalny BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI

Pecatu, Indonezja
$160,000
$34/m²
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 35081
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Pecatu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

Biohacking Resort to innowacyjny projekt inwestycyjny nowej generacji, który jest zbudowany na południu Bali i znajduje się jako pierwszy kompleks wyspy z kliniką przedłużenia życia i profesjonalnym centrum wellness. Projekt łączy zaawansowane technologie biohakerskie, usługi medyczne i wellness, praktyki duchowe, fitness, jogę, medytację i rekreację oceaniczną, tworząc unikalny ekosystem dla zdrowia, długowieczności i odnowy.

Kluczowe cechy i koncepcja

Kompleks wielopoziomowy: składa się z dwóch premium z przestronnymi tarasami i panoramicznymi widokami na ocean, a także oddzielnego centrum odnowy biologicznej z kliniką biohacking.
Położenie: Południowy Bali, otoczony dżungli, 10 minut od najlepszych plaż na wyspie, w pobliżu obiektów kulturalnych i rozrywkowych.


Uniqueness: nie trzeba poruszać się wokół wyspy - wszystko, czego potrzebujesz, aby przywrócić swoje ciało, mózg i energię jest w jednym miejscu: od kompleksu termicznego i SPA do studia jogi, sala fitness, przestrzeń sztuki i zdrowe jedzenie bar.
Klinika Rozszerzenia Życia: oddzielna podłoga poświęcona jest technologiom przeciwstarzeniowym, gdzie dostępne są nowoczesne metody diagnostyczne, terapia komórkowa macierzysta, egzosomy, PRP, terapia lekka, kroplówka, krioterapia, programy detox i wiele innych.

Infrastruktura i usługi

Obszar / Opis usługi
Wellness & Biohacking Center Diagnostyka, zindywidualizowane protokoły, IV terapia, Genetyka odżywcza, Cryoterapia, skanowanie DEXA, Procedury laserowe, Sauna podczerwieni, Detox kompresji, HBOT (Hyperbaric Chamber), Botox, PRP, Red Light Therapy, Terapia egzotyczna, Terapia Ozonowa, Terapia macierzysta, itp.

Kompleks termiczny
Podświetlany basen
Czcionki gorące i zimne
Sauny jacuzzi (w tym na podczerwień)
Hammam
SPA i masaż 4 pokoje z profesjonalnym sprzętem
Joga i Fitness
Przestronny salon z widokiem na ocean
Szkolenia grupowe
Piłaty
Ciemne pokoje wypoczynkowe
Przestrzenie do głębokiej medytacji i regeneracji układu nerwowego
Menu Pasek Żywności dla funkcjonalnych produktów: koktajle detox, miski odżywcze, eliksiry wellness
Przestrzeń sztuki Warsztaty i terapeutyczne sesje artystyczne dla relaksu emocjonalnego

Wniosek inwestycyjny

Jednostki: 63 apartamenty (21 premium 55- 60 m2; 42 studia 28- 30 m2), wszystkie z widokiem na ocean i tarasy.
Koszt: premia - od 205,000 dolarów; standard - od 160.000 dolarów.
Rentowność: Premium: ROI 13,38%, roczny dochód netto w wysokości 26,754 USD (ze wskaźnikiem obsadzenia 85%)
Standard: ROI 12,9%, roczny dochód netto 20,003 $

Plan płatności: Depozyt - 1%
Płatność zaliczkowa - 30% (w ciągu 14 dni)
Drugi to 40% do maja 2026 r.
Trzeci to 30% po otrzymaniu kluczy w ciągu 12 miesięcy, w tym płatności z czynszu


Misja i perspektywy

Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego ekosystemu dla inwestorów i gości poprzez połączenie natury Bali, innowacyjnych technologii zdrowotnych i filozofii długowieczności. Globalny rynek biohackingu rośnie o 16,5% rocznie (z 24,5 miliarda dolarów w 2024 roku do 111,3 miliarda dolarów do 2034 roku), co zapewnia wysoki popyt na takie usługi.

Jeśli potrzebujesz głębszej analizy poszczególnych aspektów projektu lub porównania z analogami, czekam na Twoje pytania, aby kontynuować dyskusję.

Najnowsze wiadomości w Indonezja
