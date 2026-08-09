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Nowe budynki na sprzedaż w Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie

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Lombok Timur
5
Jerowaru
5
tanjung skuie
5
Mataram
1
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Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$69,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 1 sypialnią, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materiał…
Deweloper
Arya Properties
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Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Pokaż wszystko Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$159,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 3 sypialniami, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materi…
Deweloper
Arya Properties
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Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Pokaż wszystko Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$99,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Wille z 2 sypialniami 80 Years Leasehold, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materiały, w…
Deweloper
Arya Properties
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TekceTekce
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Pokaż wszystko Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Indonezja
od
$89,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: 80-letnia umowa najmu Odkryj ten apartament z 3 sypialniami położony w Sunut Lombok. Ten przestronny układ dzienny, składający się z trzech sypialni i salonu, jest idealny dla dużej rodziny lub grupy przyjaciół potrzebujących dodatkowych pomieszczeń do różnych celów. Mieszkanie…
Deweloper
Arya Properties
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Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Desa Rora, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 40 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesny apartament z wykończeniem pod klucz.Podwyżki cen o ponad 25%. Wypożyczenie wynosi 15%.Apartamenty z mebli i dekoracji klasy premium. Pięć minut do oceanu.Premium kompleks mieszkalny z pięciogwiazdkowym serwisem i infrastrukturą. 5 minut do oceanu.Atmosfera relaksu powstaje wewnątr…
Agencja
Foreign Real Estate
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Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Lingk Bukit Ngandang, Indonezja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa  2 piętra 2 sypialnie 10 minut do plaży Obszar: Powierzchnia willi - 95 m² Teren - 100 m Cena: 150 000 $ (1579 $ za m²) Dochody z wynajmu willi: Przychód dzienny: 200 USD Ładowanie - 80% Przychód dzienny łącznie z ładunkiem: 160 USD Przychody uwzględniające obłożenie obiektu w c…
Agencja
Baliray
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Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Pokaż wszystko Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$34,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 1 sypialnią, przedstawiamy willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jeśli szukasz niedrogiego zakwaterowania, nasza willa z jedną sypialnią w stylu glamping może być idealnym wyborem dla Ciebie. Chociaż ta willa nie ma własnej łazienki, kilka w…
Deweloper
Arya Properties
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