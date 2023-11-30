Canggu, Indonezja

od €190,301

Poddaj się: 2024

Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * отели, топ заведения с развлекатель. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спот. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс из 53 юнитов под инвестиции, общей площадью 4 520 м2: 1-спальные smart-виллы - 8 шт - 245 тыс. $ 76 кв.м 2-спальные smart-виллы - 8 шт - 385 тыс. $ 130 кв.м 1-спальные апартаменты - 18 шт - 195 тыс. $ 80 кв.м 1-спальные rooftop-апартаменты - 6 шт - 320 тыс. $ 170 кв.м 2-спальные апартаменты - 3 шт - 325 тыс. $ 143 кв.м 2-спальные rooftop-апартаменты - 1 шт - 700 тыс. $ 283 кв.м таунхаусы - 9 шт - 225 тыс. $ 76 кв.м А также: rooftop-зона с бассейном и баром, кальянная и ресторан, коворкинг-зона и офисы, спортзал, премиальный игровой клуб с компьютерами и PS паркинг для автомобилей и мотобайков, подземный паркинг, система "умный дом" во всех юнитах. 5 минут езды до лучших пляжных клубов Бали 5 минут езды до строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Canggu 500 метров до Montessori School Bali 40 минут до международного аэропорта Рядом с комплексом располагается 3 ТОПОВЫХ серф спота Топовые заведения в 3-5 минутах езды: COMO, La briza, Old man's, Lavela, Lawn, Finns, Café del Mar, Potato Head, Shi Shi и десятки других модных заве. Удобства рядом: ▪️ Супермаркет -50 метров ⁇ ️ Банкомат – 50 метров ▪️ Медицинский центр – 1,5 минуты ⁇ ️ Детский садик – 2 минуты ▪️ Интернациональная школа – 3 минуты ⁇ ️ Торговый центр – 3 минуты