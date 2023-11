Canggu, Indonezja

od €226,723

95–236 m² 2

Poddaj się: 2024

Willa w urzekającym miejscu w eleganckim kompleksie. Willa jest sprzedawana z pełnym wykończeniem pod klucz w tropikalnym designie. CASA PETAK to elegancki kompleks składający się tylko z 11 ekskluzywnych willi położonych w modnej, cichej okolicy na wyspie Bali Changu. Każda willa to prywatna oaza z salonem na otwartym planie, prywatnym turkusowym basenem i bujnym tropikalnym ogrodem. Obszary publiczne mają tropikalny krajobraz, w którym można się zrelaksować i cieszyć się słynnym spokojem i przyrodą Bali, zaledwie kilka kroków od popularnych plaż, restauracji i sklepów. Przy początkowym minimalnym wkładzie 20%. Infrastruktura: -Pool walki -Prywatny parking -Tropikalny prysznic -Strefy do medytacji i jogi -Obszary grillowe -Krajobrazowanie -Ochrona i nadzór wideo 24/7 -Pięć gwiazdek na stronie Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.