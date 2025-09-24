  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Tibubeneng
  4. Mieszkanie w nowym budynku Magnum Residence Berawa

Mieszkanie w nowym budynku Magnum Residence Berawa

Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
24.09.2025
$280,000
26.02.2024
$300,000
28.07.2023
$260,000
BTC
3.3305443
ETH
174.5680641
USDT
276 831.6616326
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 4724
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Wioska
    Tibubeneng

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru.

Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z widokiem na ocean!

Apartamenty z pełnym wykończeniem, meblami i urządzeniami. Całkowita powierzchnia wynosi 81 mkw., Jedna sypialnia, kuchnia, salon i duży taras. Panoramiczne okna z dobrym widokiem!

Kompleks będzie miał profesjonalną firmę zarządzającą, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z konserwacją i wynajmem mieszkań, zapewniając w ten sposób dobrą rentowność. Możesz także korzystać z mieszkań o każdej porze roku bez ograniczeń.

Oferta cesji od inwestora, cena $ 60 000 niższa niż deweloper Magnum Residence Berawa.

Obiekt ma bardzo dobry potencjał wzrostu cen!

Do końca budowy występuje opóźnienie.

Każda forma płatności. Możliwa zdalna transakcja.

WhatsApp

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 81.0
Cena za m², USD 3,704
Cena mieszkania, USD 300,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 162.0
Cena za m², USD 3,951
Cena mieszkania, USD 640,000

Lokalizacja na mapie

Tibubeneng, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$179,071
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$85,099
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$139,875
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$139,138
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$746,128
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Rezydencja in the hotel complex
Rezydencja in the hotel complex
Rezydencja in the hotel complex
Rezydencja in the hotel complex
Rezydencja in the hotel complex
Pokaż wszystko Rezydencja in the hotel complex
Rezydencja in the hotel complex
Kecamatan Karangasem, Indonezja
od
$178,956
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy wyjątkową okazję do inwestowania w premium beachfront nieruchomości w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Bali - Virgin Beach w regionie Karangasem, zaledwie 4,5 km od miejscowości Candidasa.Ten luksusowy czteropiętrowy kompleks hotelowy oferuje 84 jednostki, z których każda…
Agencja
Darton Global
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Darton Global
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Українська
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$189,019
Oferujemy urządzone apartamenty, domy terraced i wille, stworzone specjalnie dla surferów. Apartamenty i penthouses mają prywatne wejścia i tarasy. Apartamenty na parterze, wille i domy terraced posiadają prywatne baseny. Niektóre mieszkania mają widok na morze.Koncepcja kompleksu powstaje d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonezja
od
$114,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Rozpoczęła się sprzedaż nowego kompleksu od wiarygodnego dewelopera z 10-letnim doświadczeniem i sprawdzoną rentownością.Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od oceanu - Melasti Beach i wyróżnia się jego niezwykłą architekturą, przypominającą wulkan.Kompleks posiada doskonałą infrastru…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się