Mieszkanie w nowym budynku Magnum Residence Berawa

Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru.

Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z widokiem na ocean!

Apartamenty z pełnym wykończeniem, meblami i urządzeniami. Całkowita powierzchnia wynosi 81 mkw., Jedna sypialnia, kuchnia, salon i duży taras. Panoramiczne okna z dobrym widokiem!

Kompleks będzie miał profesjonalną firmę zarządzającą, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z konserwacją i wynajmem mieszkań, zapewniając w ten sposób dobrą rentowność. Możesz także korzystać z mieszkań o każdej porze roku bez ograniczeń.

Oferta cesji od inwestora, cena $ 60 000 niższa niż deweloper Magnum Residence Berawa.

Obiekt ma bardzo dobry potencjał wzrostu cen!

Do końca budowy występuje opóźnienie.

Każda forma płatności. Możliwa zdalna transakcja.

WhatsApp