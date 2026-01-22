  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

Tabanan, Indonezja
od
$268,000
od
$4,322/m²
BTC
3.1878066
ETH
167.0865756
USDT
264 967.4475626
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17 1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33283
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

📊 Mezzanine Investment Room w X Hotel, Bali

Uzyskaj do 14% rocznie 124; Zemsta 7- 8 lat 124; Format inwestycyjny hotelu pod kierownictwem Nuanu Creative City, Bali

📈 Wskaźniki inwestycji

• Cena: od 268000 USD

• Powierzchnia 62 m ²

• Format: Dwupoziomowy pokój hotelowy (Mezzanine Room)

• Spodziewana wydajność: 12,5-14% rocznie

• Przekazywanie: Q1 2027

• Struktura własnościowa: Leasehold 27 lat + 20 lat przedłużenia

📍 Lokalizacja i popyt

• Nuanu jest największym kreatywnym rozwojem miasta w Bali 44 ha

• Projekcja 1M + corocznych odwiedzających klaster Nuanu

• Ograniczone zaopatrzenie pokoju hotelowego wewnątrz ekosystemu

• Odległość od wszystkich infrastruktur i atrakcji Nuanu

• Ciągły przepływ imprez, wystaw i festiwali zapewnia popyt przez cały rok

🏨 Zalety Format

• Dwupoziomowy układ zwiększa średnią dzienną stawkę czynszu

• Wyższa liczba osób w porównaniu ze standardowymi apartamentami

• Nadaje się do pobytu osobistego do 180 dni w roku

• Zrównoważona strategia między zyskiem z czynszu a aprecjacją kapitału

• Rzadki typ jednostki wewnątrz kompleksu

🏗 Koncepcja projektu

• Pierwszy dedykowany hotel inwestycyjny wewnątrz Nuanu Creative City

• 41 pokoi hotelowych łącznie

• 420 m ² basen w stylu lagoon

• Taras na dachu z widokiem na ocean i zachód słońca

• Sala konferencyjna, restauracja, sala fitness, usługi concierge

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa: 30%

Harmonogram płatności: 30% + 30% + 20% + 20%

• Bezpośrednie płatności deweloperów, nie wymagane finansowanie bankowe

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Strefa turystyczna i zatwierdzone pozwolenie na budowę (PBG)

• Oficjalna licencja hotelowa

• Międzynarodowa spółka zarządzająca

• Opcjonalnie gwarantowany plon w wysokości 10,1% przez pierwsze 4 lata

🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie

• Standard Room 37 m ² - od 166000 USD

• Kącik z balkonem 47- 48 m ² - od 215.000 USD

• Mezzanine Room 72 m ² - od 270.000 USD

• Możliwość wyboru formatu jednostkowego opartego na strategii inwestycyjnej i budżecie

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Hotel
Powierzchnia, m² 37.0 – 47.0
Cena za m², USD 4,478 – 4,574
Cena mieszkania, USD 165,700 – 215,000

Lokalizacja na mapie

Tabanan, Indonezja
Edukacja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonezja
od
$159,900
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonezja
od
$129,900
Państwo przegląda
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonezja
od
$268,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Pokaż wszystko Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonezja
od
$129,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
📊 Inwestowanie w Amani Melasti Hotel w BaliZysk 10- 14% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i ResortyMelasti Beach, Uluwatu📈 Wskaźniki inwestycjiSpodziewana wydajność: 10- 14% roczniePrzewidywany okres zwrotu: 7- 9 latFormat: jednostka hotelu inwestycyjne…
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Pokaż wszystko Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonezja
od
$159,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
📊 Apartament inwestycyjny Amani Melasti - Sunset SuiteWyższa wydajność 124; Szybsza zemsta 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i ResortyMelasti Beach, Uluwatu📈 Najważniejsze punkty inwestycjiCena: 159,900 USDOczekiwany zysk: 11- 14% roczniePrzewidywany okres zwrotu: 7- 8 latTyp jednostki: …
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Indonezja
7 błędów, których warto unikać przy inwestowaniu w nieruchomości na Bali
22.01.2026
7 błędów, których warto unikać przy inwestowaniu w nieruchomości na Bali
Opieka zdrowotna na Bali: ceny, ubezpieczenia i najlepsze kliniki dla obcokrajowców
10.10.2025
Opieka zdrowotna na Bali: ceny, ubezpieczenia i najlepsze kliniki dla obcokrajowców
Wyświetlić wszystkie publikacje