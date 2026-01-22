Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

📊 Mezzanine Investment Room w X Hotel, Bali
Uzyskaj do 14% rocznie 124; Zemsta 7- 8 lat 124; Format inwestycyjny hotelu pod kierownictwem Nuanu Creative City, Bali
📈 Wskaźniki inwestycji
• Cena: od 268000 USD
• Powierzchnia 62 m ²
• Format: Dwupoziomowy pokój hotelowy (Mezzanine Room)
• Spodziewana wydajność: 12,5-14% rocznie
• Przekazywanie: Q1 2027
• Struktura własnościowa: Leasehold 27 lat + 20 lat przedłużenia
📍 Lokalizacja i popyt
• Nuanu jest największym kreatywnym rozwojem miasta w Bali 44 ha
• Projekcja 1M + corocznych odwiedzających klaster Nuanu
• Ograniczone zaopatrzenie pokoju hotelowego wewnątrz ekosystemu
• Odległość od wszystkich infrastruktur i atrakcji Nuanu
• Ciągły przepływ imprez, wystaw i festiwali zapewnia popyt przez cały rok
🏨 Zalety Format
• Dwupoziomowy układ zwiększa średnią dzienną stawkę czynszu
• Wyższa liczba osób w porównaniu ze standardowymi apartamentami
• Nadaje się do pobytu osobistego do 180 dni w roku
• Zrównoważona strategia między zyskiem z czynszu a aprecjacją kapitału
• Rzadki typ jednostki wewnątrz kompleksu
🏗 Koncepcja projektu
• Pierwszy dedykowany hotel inwestycyjny wewnątrz Nuanu Creative City
• 41 pokoi hotelowych łącznie
• 420 m ² basen w stylu lagoon
• Taras na dachu z widokiem na ocean i zachód słońca
• Sala konferencyjna, restauracja, sala fitness, usługi concierge
💼 Warunki zakupu
• Płatność zaliczkowa: 30%
Harmonogram płatności: 30% + 30% + 20% + 20%
• Bezpośrednie płatności deweloperów, nie wymagane finansowanie bankowe
🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Strefa turystyczna i zatwierdzone pozwolenie na budowę (PBG)
• Oficjalna licencja hotelowa
• Międzynarodowa spółka zarządzająca
• Opcjonalnie gwarantowany plon w wysokości 10,1% przez pierwsze 4 lata
🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie
• Standard Room 37 m ² - od 166000 USD
• Kącik z balkonem 47- 48 m ² - od 215.000 USD
• Mezzanine Room 72 m ² - od 270.000 USD
• Możliwość wyboru formatu jednostkowego opartego na strategii inwestycyjnej i budżecie
Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.