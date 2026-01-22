Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

📊 Mezzanine Investment Room w X Hotel, Bali

Uzyskaj do 14% rocznie 124; Zemsta 7- 8 lat 124; Format inwestycyjny hotelu pod kierownictwem Nuanu Creative City, Bali

📈 Wskaźniki inwestycji

• Cena: od 268000 USD

• Powierzchnia 62 m ²

• Format: Dwupoziomowy pokój hotelowy (Mezzanine Room)

• Spodziewana wydajność: 12,5-14% rocznie

• Przekazywanie: Q1 2027

• Struktura własnościowa: Leasehold 27 lat + 20 lat przedłużenia

📍 Lokalizacja i popyt

• Nuanu jest największym kreatywnym rozwojem miasta w Bali 44 ha

• Projekcja 1M + corocznych odwiedzających klaster Nuanu

• Ograniczone zaopatrzenie pokoju hotelowego wewnątrz ekosystemu

• Odległość od wszystkich infrastruktur i atrakcji Nuanu

• Ciągły przepływ imprez, wystaw i festiwali zapewnia popyt przez cały rok

🏨 Zalety Format

• Dwupoziomowy układ zwiększa średnią dzienną stawkę czynszu

• Wyższa liczba osób w porównaniu ze standardowymi apartamentami

• Nadaje się do pobytu osobistego do 180 dni w roku

• Zrównoważona strategia między zyskiem z czynszu a aprecjacją kapitału

• Rzadki typ jednostki wewnątrz kompleksu

🏗 Koncepcja projektu

• Pierwszy dedykowany hotel inwestycyjny wewnątrz Nuanu Creative City

• 41 pokoi hotelowych łącznie

• 420 m ² basen w stylu lagoon

• Taras na dachu z widokiem na ocean i zachód słońca

• Sala konferencyjna, restauracja, sala fitness, usługi concierge

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa: 30%

Harmonogram płatności: 30% + 30% + 20% + 20%

• Bezpośrednie płatności deweloperów, nie wymagane finansowanie bankowe

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Strefa turystyczna i zatwierdzone pozwolenie na budowę (PBG)

• Oficjalna licencja hotelowa

• Międzynarodowa spółka zarządzająca

• Opcjonalnie gwarantowany plon w wysokości 10,1% przez pierwsze 4 lata

🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie

• Standard Room 37 m ² - od 166000 USD

• Kącik z balkonem 47- 48 m ² - od 215.000 USD

• Mezzanine Room 72 m ² - od 270.000 USD

• Możliwość wyboru formatu jednostkowego opartego na strategii inwestycyjnej i budżecie

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.