Kompleks mieszkalny SWOI BERAWA

SWOI Berawa to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Berawy - jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem dzielnic Bali. Tutaj, życie towarzyskie na wyspie jest tuż przy progu: najlepsze restauracje, bary, trzy z najlepszych klubów plażowych (Fins, Atlas, La Brisa) i zaledwie 300 metrów od plaży
Cechy projektu:
Stylowe domy dla rodzin i długotrwałego życia
Nowoczesne apartamenty z silnym potencjałem wynajmu
Przestronne wille dla osób poszukujących prywatności
Dach z basenem i salonem
Główne korzyści:
Najwyższa liczba osób i dzienna wydajność wynajmu na obszarze
Doskonała lokalizacja w centrum sceny społecznej i biznesowej Berawy
Rozwinięta infrastruktura: szkoły międzynarodowe, kawiarnie, siłownie w pobliżu
Idealny dla emigrantów, nomadów cyfrowych i inwestorów
Idealny zarówno dla krótkoterminowych czynszy i rezydencji długoterminowej
SWOI Berawa jest zaprojektowany dla tętniącej życiem społeczności społecznej i aktywnej, łącząc styl, komfort i silny potencjał inwestycyjny.