Kompleks mieszkalny SWOI BERAWA

SWOI Berawa to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Berawy - jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem dzielnic Bali. Tutaj, życie towarzyskie na wyspie jest tuż przy progu: najlepsze restauracje, bary, trzy z najlepszych klubów plażowych (Fins, Atlas, La Brisa) i zaledwie 300 metrów od plaży

Cechy projektu:

Stylowe domy dla rodzin i długotrwałego życia

Nowoczesne apartamenty z silnym potencjałem wynajmu

Przestronne wille dla osób poszukujących prywatności

Dach z basenem i salonem

Główne korzyści:

Najwyższa liczba osób i dzienna wydajność wynajmu na obszarze

Doskonała lokalizacja w centrum sceny społecznej i biznesowej Berawy

Rozwinięta infrastruktura: szkoły międzynarodowe, kawiarnie, siłownie w pobliżu

Idealny dla emigrantów, nomadów cyfrowych i inwestorów

Idealny zarówno dla krótkoterminowych czynszy i rezydencji długoterminowej

SWOI Berawa jest zaprojektowany dla tętniącej życiem społeczności społecznej i aktywnej, łącząc styl, komfort i silny potencjał inwestycyjny.