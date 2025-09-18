  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny SWOI BERAWA

Tibubeneng, Indonezja
Cena na żądanie
;
7
ID: 28031
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Wioska
    Tibubeneng

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online

O kompleksie

English English

SWOI Berawa to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Berawy - jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem dzielnic Bali. Tutaj, życie towarzyskie na wyspie jest tuż przy progu: najlepsze restauracje, bary, trzy z najlepszych klubów plażowych (Fins, Atlas, La Brisa) i zaledwie 300 metrów od plaży

Cechy projektu:

  • Stylowe domy dla rodzin i długotrwałego życia

  • Nowoczesne apartamenty z silnym potencjałem wynajmu

  • Przestronne wille dla osób poszukujących prywatności

  • Dach z basenem i salonem

Główne korzyści:

  • Najwyższa liczba osób i dzienna wydajność wynajmu na obszarze

  • Doskonała lokalizacja w centrum sceny społecznej i biznesowej Berawy

  • Rozwinięta infrastruktura: szkoły międzynarodowe, kawiarnie, siłownie w pobliżu

  • Idealny dla emigrantów, nomadów cyfrowych i inwestorów

  • Idealny zarówno dla krótkoterminowych czynszy i rezydencji długoterminowej

SWOI Berawa jest zaprojektowany dla tętniącej życiem społeczności społecznej i aktywnej, łącząc styl, komfort i silny potencjał inwestycyjny.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 42.0
Cena za m², USD 3,929
Cena mieszkania, USD 165,000
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Szeregowiec
Powierzchnia, m² 115.0
Cena za m², USD 2,870
Cena mieszkania, USD 330,000

Tibubeneng, Indonezja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
