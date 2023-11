Bangkiang Sidem, Indonezja

od €81,948

Poddaj się: 2024

Deweloper: ERA INVEST GROUP

Willa od dewelopera w zamkniętej społeczności w Ubud na Bali 🇮🇩 Cudowny klimat, długie piękne plaże, wyjątkowa kultura wyspy, piękno budynków i przyroda przyciągają turystów przez cały rok. Wiele osób przyjeżdża tu na stałe. W osadzie domku istnieje kilka rodzajów nieruchomości na sprzedaż: - mieszkania - kamienice 100 m2 - wille 150 m2 - wille na indywidualne projekty Wioska wiejska znajduje się obok Parq Ubud, co oznacza, że w odległości spaceru ( 2 minuty ) będziesz mieć ponad 8 restauracji, przestrzeń do pracy, siłownię, oraz regularne wydarzenia kulturalne do Państwa dyspozycji. Konstrukcja jest realizowana przez zespół profesjonalistów zgodnie z normami europejskimi, w tym hydroizolacją fundamentu i ścian. Nieruchomości są obecnie bardzo poszukiwane, ceny jeszcze nie wzrosły, ale to kwestia sześciu miesięcy - kilku lat. Teraz jest wyjątkowa okazja, aby dokonać x2 - x3 na inwestycjach w nieruchomości w tym pięknym miejscu. Willa może zostać odsprzedana po zakończeniu budowy lub wynajęciu, otrzymując 23% rocznie. Willa zostaje przeniesiona do właściciela z pełnym wykończeniem i instalacją wodną, elementami krajobrazu i roślinami zasadzonymi. Meble i urządzenia są dostępne w drodze umowy. Wille są wynajmowane przez profesjonalną firmę zarządzającą. Każda forma płatności. Zdalna transakcja jest możliwa.