  Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Benoa, Indonezja
$168,000
$2,400/m²
ID: 34894
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Willa w Bali 1 Sypialnia • Zielona wioska Nusa Dua • 700 m do oceanu • wydajność z 12%

📊 Wskaźniki inwestycji
• Oczekiwany zysk: od 12% rocznie
• Format: 1 sypialnia Villa
• Lokalizacja Premium: Nusa Dua
• Dostępny plan raty programisty
• Leasehold: 27 lat + przedłużenie o 25 lat
• Zakończenie projektu: 2028

📍 Lokalizacja
• Bali, obszar Nusa Dua
• Około 700 metrów do plaży Geger
• 20 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai
• Blisko najlepszych plaż na Bali Południowej

🏡 O projekcie - Zielona wioska Nusa Dua
• Kompleks mieszkalny w stylu premium
• Całkowity obszar projektu: 2.36 ha
• Nowoczesna architektura i atmosfera społeczności prywatnej
• Zaprojektowany zarówno dla inwestycji, jak i komfortowego życia
• Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomościami

🌴 Złożona infrastruktura
• 4 restauracje międzynarodowe
• Bar na dachu i salon
• Centrum SPA
• Centrum fitness
• Sąd w Padel
• Baseny i strefy relaksu

👨‍👩‍👧‍👦 Infrastruktura rodzinna (rzadka dla projektów Bali)
• Duża gromada rodzin i dzieci o powierzchni około 1200 m ²
• Dzieci centrum i play area
• Bezpieczne środowisko dla rodzin z dziećmi
• Infrastruktura przeznaczona do długotrwałego życia rodzinnego

Większość wydarzeń na Bali koncentruje się głównie na czynszu krótkoterminowym. Zielony Wioska jest przeznaczona nie tylko dla inwestycji, ale także dla komfortowego życia rodzinnego.

🏡 1 Sypialnia Villa Cechy
• Prywatna willa w kompleksie w stylu resort
• Przestronny salon i sypialnia
• Nowoczesne wnętrze projektanta
• Panoramiczne okna z naturalnym światłem
• Prywatny taras i strefa relaksu
• W pełni umeblowane

💼 Zarządzanie i dochód
• Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomościami
• Pełna obsługa zarządzania wynajmem
• Zarządzanie marketingiem i rezerwacją
• Usługi konserwacji i czyszczenia
• Model pasywnego dochodu dla właścicieli

💳 Warunki zakupu
• Rezerwacja dostępna
• Płatność zaliczkowa z 25%
• Plan montażu podczas budowy
• Elastyczne płatności stopniowe

🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Umowa leasingu: 27 lat z przedłużeniem do 25 lat
• Przejrzysta struktura transakcji
• Wszystkie dokumenty prawne dostępne dla kupujących

📌 Inne opcje Villa w kompleksie
• Inteligentna willa z prywatnym basenem - od 110000 dolarów
• 1 willa sypialna - od 168,000 dolarów
• 1 willa sypialna z dachem - od 188,000 dolarów
• 2 willa sypialna - od 25,000 dolarów
• 3 willa sypialna - od 420.000 dolarów

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy, obliczenia plonów i dostępne wille.

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja
Rekreacja

Wideo recenzja kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Państwo przegląda
