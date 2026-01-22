Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Willa w Bali 1 Sypialnia • Zielona wioska Nusa Dua • 700 m do oceanu • wydajność z 12%

📊 Wskaźniki inwestycji

• Oczekiwany zysk: od 12% rocznie

• Format: 1 sypialnia Villa

• Lokalizacja Premium: Nusa Dua

• Dostępny plan raty programisty

• Leasehold: 27 lat + przedłużenie o 25 lat

• Zakończenie projektu: 2028

📍 Lokalizacja

• Bali, obszar Nusa Dua

• Około 700 metrów do plaży Geger

• 20 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai

• Blisko najlepszych plaż na Bali Południowej

🏡 O projekcie - Zielona wioska Nusa Dua

• Kompleks mieszkalny w stylu premium

• Całkowity obszar projektu: 2.36 ha

• Nowoczesna architektura i atmosfera społeczności prywatnej

• Zaprojektowany zarówno dla inwestycji, jak i komfortowego życia

• Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomościami

🌴 Złożona infrastruktura

• 4 restauracje międzynarodowe

• Bar na dachu i salon

• Centrum SPA

• Centrum fitness

• Sąd w Padel

• Baseny i strefy relaksu

👨‍👩‍👧‍👦 Infrastruktura rodzinna (rzadka dla projektów Bali)

• Duża gromada rodzin i dzieci o powierzchni około 1200 m ²

• Dzieci centrum i play area

• Bezpieczne środowisko dla rodzin z dziećmi

• Infrastruktura przeznaczona do długotrwałego życia rodzinnego

Większość wydarzeń na Bali koncentruje się głównie na czynszu krótkoterminowym. Zielony Wioska jest przeznaczona nie tylko dla inwestycji, ale także dla komfortowego życia rodzinnego.

🏡 1 Sypialnia Villa Cechy

• Prywatna willa w kompleksie w stylu resort

• Przestronny salon i sypialnia

• Nowoczesne wnętrze projektanta

• Panoramiczne okna z naturalnym światłem

• Prywatny taras i strefa relaksu

• W pełni umeblowane

💼 Zarządzanie i dochód

• Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomościami

• Pełna obsługa zarządzania wynajmem

• Zarządzanie marketingiem i rezerwacją

• Usługi konserwacji i czyszczenia

• Model pasywnego dochodu dla właścicieli

💳 Warunki zakupu

• Rezerwacja dostępna

• Płatność zaliczkowa z 25%

• Plan montażu podczas budowy

• Elastyczne płatności stopniowe

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Umowa leasingu: 27 lat z przedłużeniem do 25 lat

• Przejrzysta struktura transakcji

• Wszystkie dokumenty prawne dostępne dla kupujących

📌 Inne opcje Villa w kompleksie

• Inteligentna willa z prywatnym basenem - od 110000 dolarów

• 1 willa sypialna - od 168,000 dolarów

• 1 willa sypialna z dachem - od 188,000 dolarów

• 2 willa sypialna - od 25,000 dolarów

• 3 willa sypialna - od 420.000 dolarów

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy, obliczenia plonów i dostępne wille.