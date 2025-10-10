  1. Realting.com
  4. Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.

Benoa, Indonezja
od
$105,000
13
Data aktualizacji: 28.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua.

Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger.

Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferuje panoramiczny widok na ocean w promieniu 270°. Nawet w przypadku nowej inwestycji, wzniesienie zapewni całkowicie niezakłócony widok.

Smart Villa to trend, który obecnie podbija rynek balijski i zaczyna pojawiać się w innych prestiżowych lokalizacjach. To genialne rozwiązanie: otrzymujesz prywatność willi w cenie apartamentu.

Smart Villa to samodzielny apartament z jedną sypialnią, prywatną strefą, prywatnym tarasem i basenem.

Plan płatności:

  • Wpłata początkowa: 30%
  • Raty bez odsetek do zakończenia budowy

Data zakończenia: II kwartał 2028 r.

Informacje prawne:

  • Kolor działki - różowy
  • Dzierżawa - 27 lat + priorytetowe przedłużenie

Rodzaje willi:

  • Eleganckie wille z basenem - 34 m² + 14 m² dziedzińca
  • Wille z 1 sypialnią - 70 m²
  • Wille z 1 sypialnią + taras na dachu - 75 m²
  • Wille z 2 sypialniami - 100 m²
  • Wille z 3 sypialniami + taras na dachu - 140 m²

Kompleksowe udogodnienia:

  • 4 restauracje z tarasami na dachu i widokiem na ocean
  • 2 bary
  • Korty do padla
  • SPA i centrum fitness (1500 m²)
  • Miejsce do grillowania
  • Przestrzeń coworkingowa dla 100 osób
  • Sklepy
  • Klub edukacyjny dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat (1200 m²)

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja

