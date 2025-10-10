Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.

Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua.

Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger.

Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferuje panoramiczny widok na ocean w promieniu 270°. Nawet w przypadku nowej inwestycji, wzniesienie zapewni całkowicie niezakłócony widok.

Smart Villa to trend, który obecnie podbija rynek balijski i zaczyna pojawiać się w innych prestiżowych lokalizacjach. To genialne rozwiązanie: otrzymujesz prywatność willi w cenie apartamentu.

Smart Villa to samodzielny apartament z jedną sypialnią, prywatną strefą, prywatnym tarasem i basenem.

Plan płatności:

Wpłata początkowa: 30%

Raty bez odsetek do zakończenia budowy

Data zakończenia: II kwartał 2028 r.

Informacje prawne:

Kolor działki - różowy

Dzierżawa - 27 lat + priorytetowe przedłużenie

Rodzaje willi:

Eleganckie wille z basenem - 34 m² + 14 m² dziedzińca

Wille z 1 sypialnią - 70 m²

Wille z 1 sypialnią + taras na dachu - 75 m²

Wille z 2 sypialniami - 100 m²

Wille z 3 sypialniami + taras na dachu - 140 m²

Kompleksowe udogodnienia: