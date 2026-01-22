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Willa EDEM I Villas

Benoa, Indonezja
od
$210,000
;
2
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ID: 35106
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

O kompleksie

Przeniesienie
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EDEM I Wille to zbiór minimalistycznych willi w stylu greckim z panoramicznym widokiem na ocean w Nusa Dua na Bali Południowej. Każda willa posiada 1-3 sypialnie, prywatny basen, taras i dach z oszałamiającymi widokiem na morze. W pełni umeblowane pod klucz. 7 minut na rowerze do dziewiczych białych piaszczystych plaż. Zarządzany przez profesjonalny zespół BREIG. Uzyskaj od 14%.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 74.0
Cena za m², USD 4,750
Cena mieszkania, USD 351,500
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 74.0
Cena za m², USD 4,750
Cena mieszkania, USD 351,500

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
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Deweloper
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