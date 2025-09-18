Kompleks mieszkalny SWOI LOFT UMALAS

LOFT Umalas to nowoczesny kompleks mieszkalny w cichej, zielonej okolicy otoczony przez wille i pola ryżowe. To idealny wybór dla rodzin: żadnych hałaśliwych miejsc w pobliżu, i tylko 7 minut rowerem na plażę
Kompleksowe oferty:
Przestronne domy dwupoziomowe i stylowe apartamenty na poddaszu
Rodzinna restauracja i przytulna aleja dla pieszych
Rooftop salon dla relaksu
Terytorium zabezpieczone dla prywatności i bezpieczeństwa
Główne korzyści:
Strategiczne położenie w pobliżu Canggu i Seminyak
Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewniające stabilne dochody z wynajmu
Minimum 10% ROI z okresem zwrotu do 9 lat
Wysokiej jakości konstrukcja z 15-letnią gwarancją
LOFT Umalas łączy w sobie harmonijny styl życia rodziny, nowoczesny design i niezawodną możliwość inwestycji.