Kompleks mieszkalny SWOI LOFT UMALAS

Kerobokan Kelod, Indonezja
Cena na żądanie
;
13
ID: 27518
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Wioska
    Kerobokan Kelod

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

LOFT Umalas to nowoczesny kompleks mieszkalny w cichej, zielonej okolicy otoczony przez wille i pola ryżowe. To idealny wybór dla rodzin: żadnych hałaśliwych miejsc w pobliżu, i tylko 7 minut rowerem na plażę

Kompleksowe oferty:

  • Przestronne domy dwupoziomowe i stylowe apartamenty na poddaszu

  • Rodzinna restauracja i przytulna aleja dla pieszych

  • Rooftop salon dla relaksu

  • Terytorium zabezpieczone dla prywatności i bezpieczeństwa

Główne korzyści:

  • Strategiczne położenie w pobliżu Canggu i Seminyak

  • Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewniające stabilne dochody z wynajmu

  • Minimum 10% ROI z okresem zwrotu do 9 lat

  • Wysokiej jakości konstrukcja z 15-letnią gwarancją

LOFT Umalas łączy w sobie harmonijny styl życia rodziny, nowoczesny design i niezawodną możliwość inwestycji.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 51.0
Cena za m², USD 3,200
Cena mieszkania, USD 163,200
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Szeregowiec
Powierzchnia, m² 75.0 – 105.0
Cena za m², USD 3 – 2,619
Cena mieszkania, USD 195 – 275,000

Lokalizacja na mapie

Kerobokan Kelod, Indonezja

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
