  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kuta Selatan
  4. Willa XO Pandawa Villas

Willa XO Pandawa Villas

Kutuh, Indonezja
od
$300,000
5.11.2025
$300,000
28.03.2025
$380,000
;
29
Zostawić wniosek
ID: 25526
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Kutuh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 102.0
Cena za m², USD 3,725
Cena mieszkania, USD 380,000

Lokalizacja na mapie

Kutuh, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$220,000
Willa ARIN GRIN
Kutuh, Indonezja
od
$545,000
Willa
Pecatu, Indonezja
od
$265,709
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonezja
od
$381,500
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Willa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonezja
od
$300,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Pokaż wszystko Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa na inwestycje z widokiem na dżunglę i rzekę Rental wydajność: do 14,6% rocznie z obciążeniem 80% Willa z architektury Balinese. Wysokie sufity, basen, salon. Data dostawy: Styczeń 2025 UBUD GREEN VIEW VILLAGE wille znajdują się w Pejeng (Pedzheng), Ubud. Kompleks oddalony jest o 3 minu…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Pokaż wszystko Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Bukit, Indonezja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Indonezja
Opieka zdrowotna na Bali: ceny, ubezpieczenia i najlepsze kliniki dla obcokrajowców
10.10.2025
Opieka zdrowotna na Bali: ceny, ubezpieczenia i najlepsze kliniki dla obcokrajowców
Wyświetlić wszystkie publikacje