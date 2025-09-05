Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Kompleks składa się z pokoi hotelowych, kamienic i willi, w sumie 138 jednostek, jest budowana na powierzchni 10 000 m2, z czego 50% jest zielone terytorium, znajduje się 5 minut od plaży, co sprawia, że atrakcyjne zarówno dla mieszkańców i inwestorów.
Bliskość oceanu i wygodny dostęp do dużych obiektów infrastruktury sprawiają, że projekt ten jest pożądany na rynku nieruchomości.
Nasz kompleks stanie się częścią dużego międzynarodowego łańcucha hotelowego Ramada Encore.
Cena:
Leasehold 50 lat + priorytet odnowy.
Dla inwestorów:
Plan płatności:
Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.
Infrastruktura:
Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.