  4. Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Benoa, Indonezja
12
ID: 27551
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.

Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Melasti, 30 minut do lotniska.

Kompleks jest zbudowany na obszarze 1,5 hektarów, ma panoramiczny widok na ocean w 270 °, nawet z pojawieniem się nowych budynków z powodu elewacji, widok pozostanie całkowicie otwarty

Kaskadowy format kompleksu (tarasy), widoki na ocean z każdej willi - jedyny taki projekt w całym Nusa Dua!

Typy willi:

Condo- willa ze wspólnym basenem - 90.000 USD

  • Do sypialni: 15 m2
  • Łazienka: 5 m2
  • Taras: 4 m2
  • Powierzchnia całkowita: 24 m2

Condo- willa z kuchnią i wspólnym basenem - 120,000 USD

  • Sypialnia: 15 m2
  • Łazienka: 5 m2
  • Aneks kuchenny: 7 m2
  • Taras: 4 m2
  • Powierzchnia całkowita: 31 m2

Condo- willa z prywatnym basenem - 95,000 USD

  • Do sypialni: 15 m2
  • Łazienka: 5 m2
  • Basen z tarasem: 13 m2
  • Powierzchnia całkowita: 33 m2

Condo- willa z kuchnią i prywatnym basenem - 125,000 USD

  • Do sypialni: 15 m2
  • Łazienka: 5 m2
  • Aneks kuchenny: 7 m2
  • Basen z tarasem: 13 m2
  • Powierzchnia całkowita: 40 m2

Złożona infrastruktura:

  • Wspólny basen
  • Restauracja i bar
  • Siłownia
  • Współpracujące
  • SPA / sauna
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Oddzielny wspólny basen
  • Wspólny dach
  • Wózki golfowe (bezpłatny transfer na plaże, centra handlowe, pola golfowe itp.)

Szczegóły prawne:

  • Data zakończenia - czerwiec 2027 r.
  • Leasehold - 60 lat
  • Rejestracja jest możliwie najbezpieczniejsza: przeniesienie własności bezpośrednio od właściciela gruntu (a nie sublease)
  • Gwarantowane przedłużenie o 30 lat
  • Kategoria gruntów - różowe

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja

