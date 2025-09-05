Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.
Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Melasti, 30 minut do lotniska.
Kompleks jest zbudowany na obszarze 1,5 hektarów, ma panoramiczny widok na ocean w 270 °, nawet z pojawieniem się nowych budynków z powodu elewacji, widok pozostanie całkowicie otwarty
Kaskadowy format kompleksu (tarasy), widoki na ocean z każdej willi - jedyny taki projekt w całym Nusa Dua!
Typy willi:
Condo- willa ze wspólnym basenem - 90.000 USD
Condo- willa z kuchnią i wspólnym basenem - 120,000 USD
Condo- willa z prywatnym basenem - 95,000 USD
Condo- willa z kuchnią i prywatnym basenem - 125,000 USD
Złożona infrastruktura:
Szczegóły prawne: