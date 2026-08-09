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Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$161,164
Kolekcja eleganckich willi w samym sercu Nusa Dua, stworzony dla tych, którzy cenią estetykę, komfort i panoramiczne widoki. Architektura śnieżno-biała, przestronne wnętrza z naturalnym światłem i oszkleniem sufitowym sprawiają, że projekt ten jest idealny do rekreacji.Cechy:lokalizacja w sa…
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Pokaż wszystko Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$245,625
Prestiżowo obsługiwane apartamenty znajduje się tuż przy pięknej plaży Nusa Dua. Każdy budynek posiada zapierające dech w piersiach widoki na ocean, zapewniając mieszkańcom naprawdę niezapomniane doświadczenie życiowe. Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień pierwszej klasy, w tym w pełni w…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$686,439
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny 150 m od oceanu oferuje wybór apartamentów, willi i dogodnej infrastruktury. Koncepcja kompleksu łączy nieruchomości turystyczne dla celów inwestycyjnych z rezydencjami przeznaczonymi do komfortowego życia osobistego. Oprócz kilku typów apartamentów i willi…
Agencja
TRANIO
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Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonezja
od
$72,600
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Położony w Nusa Dua, Bali, VIBE HOTEL jest nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje hotel. Łącznie 32 jednostki. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 72,600 dolarów do 125,000 dolar…
Agencja
Balinsky
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Kompleks turystyczny Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Kompleks turystyczny Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Kompleks turystyczny Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Kompleks turystyczny Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Kompleks turystyczny Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
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Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
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Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Benoa, Indonezja
od
$168,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Willa w Bali 1 Sypialnia • Zielona wioska Nusa Dua • 700 m do oceanu • wydajność z 12%📊 Wskaźniki inwestycji• Oczekiwany zysk: od 12% rocznie• Format: 1 sypialnia Villa• Lokalizacja Premium: Nusa Dua• Dostępny plan raty programisty• Leasehold: 27 lat + przedłużenie o 25 lat• Zakończenie proj…
Agencja
ESTABRO
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Agencja
ESTABRO
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English, Русский, Türkçe
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$492,445
Nowoczesny kompleks mieszkalny, zaledwie 80 metrów od oceanu, składa się z 53 willi z basenem (tylko 18 domów z 1 i 2 sypialniami pozostaje na sprzedaż).Gwarancja od dewelopera na podstawie umowy: 10 lat na budowę i 2 lata na wodoszczelność. Domy są budowane z uwzględnieniem aktywności sejsm…
Agencja
TRANIO
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Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
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Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$168,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$89,535
Kompleks resortu premium na drugiej linii oceanu składa się z mieszkań i willi.Nowoczesne apartamenty są zbudowane w stylu balijskim i posiadają okna podłogowe, wygodne układy i balkony.Inteligentne wille znajdują się na parterze budynków mieszkalnych, posiadają prywatne wejścia, tarasy i te…
Agencja
TRANIO
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Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$363,116
Stylowy kompleks mieszkalny składa się z 49 willi o powierzchni od 40 do 120 m2, z wyborem domów z 1, 2 lub 3 sypialniami. Opcjonalnie, można zbudować taras na parterze i na dachu domu. Ze względu na kaskadowy układ willi na działce, każdy dom ma widok na morze.Korzyści deweloper oferuje usł…
Agencja
TRANIO
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Willa EDEM I Villas
Willa EDEM I Villas
Willa EDEM I Villas
Benoa, Indonezja
od
$210,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 74 m²
2 obiekty nieruchomości 2
EDEM I Wille to zbiór minimalistycznych willi w stylu greckim z panoramicznym widokiem na ocean w Nusa Dua na Bali Południowej. Każda willa posiada 1-3 sypialnie, prywatny basen, taras i dach z oszałamiającymi widokiem na morze. W pełni umeblowane pod klucz. 7 minut na rowerze do dziewiczych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
351,500
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
351,500
Deweloper
BREIG Property
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Deweloper
BREIG Property
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$85,099
Położony w ekskluzywnej enklawie przybrzeżnej Nusa Dua kompleks oferuje wyrafinowane rekolekcje, gdzie luksus, kultura i połączenie zbiegają się. Otoczony gościnnością światowej klasy i nieskazitelnymi plażami, redefiniuje nowoczesne życie z wyborem eleganckich apartamentów, domów i willi - …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Położony w Nusa Dua, Bali, Green Village to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje wille, apartamenty. Łącznie 340 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2028. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 110,000 do 420,000…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$288,503
Kompleks obejmuje 10 nowoczesnych willi, idealne zarówno dla życia, jak i inwestycji,Cechy:obfite światło naturalneotwarte tarasy z widokiem na oceanNiektóre wille posiadają prywatne basenyWyposażenie i wyposażenie w domu TelewizjaKlimatyzacjaPiekarnikMikrofalówkaLodówkaHobKorzyści Nieruchom…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$242,740
Koncepcja architektoniczna kompleksu inspirowana jest słońcem - symbolem światła, ciepła i energii. Deweloper starał się tworzyć budynki, które przekazują poczucie harmonii i spokoju poprzez minimalizm i jasne kształty geometryczne. Symetria i linie, podobnie jak promienie słoneczne, podkreś…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonezja
od
$100,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Położony w Nusa Dua, Bali, NAI 1 jest nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje apartamenty, kamienice, wille. Szacunkowe ukończenie: 2028. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 100 000 do 420 000 dolarów. Gated sp…
Agencja
Balinsky
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Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Pokaż wszystko Willa Green Village
Willa Green Village
Benoa, Indonezja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 34–140 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
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Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
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Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonezja
od
$190,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty 1 piętro w apartamentach 1 sypialnia Basen Ocean Obszar: Budynek - 35 m² Cena: 190 000 USD (5425 USD za m² ) Dochód z wynajmu: Ładowanie - 80% Przychód dzienny, biorąc pod uwagę roczne obłożenie obiektu – 90 USD (26 280 USD) Zysk po uwzględnieniu wydatków i podatków roczni…
Agencja
Baliray
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Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Pokaż wszystko Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonezja
od
$357,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Agencja
Baliray
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Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
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Willa OCEANIQ
Benoa, Indonezja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 117–159 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa 80 metrów od plaży.Korzyści: wydajność do 15% rocznie.Wyposażenie:- Własny basen z hydromasażem;- System inteligentnego domu;- Teatr domowy;- Szafka na wino;- Magazyn.- Pralka;- Bosch sprzęt gospodarstwa domowego i analogi;- Hydraulika Grohe, Villeroy & Boch i analogi.Lokalizacja otocz…
Agencja
Foreign Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 32 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
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Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
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