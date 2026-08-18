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Mieszkania na sprzedaż w Protaras, Cypr

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89 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Piętro 3
3 Sypialnia Apartament w spokojnej nadmorskiej miejscowości Protaras, ten wyjątkowy projekt …
$2,80M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2
Na sprzedaż przez projekt: ten nowoczesny apartament oferuje 130 m2 powierzchni mieszkalnej,…
$1,60M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$2,69M
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Mieszkanie 1 pokój w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Paralimni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
W pełni odnowiony i urządzony apartament z jedną sypialnią na drugim piętrze kompleksu nad m…
$232,983
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Na sprzedaż nowoczesny apartament w budowie, oferujący 100 metrów kwadratowych komfortowej p…
$1,68M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$1,13M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,44M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$1,43M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Ten ekskluzywny luksusowy kompleks willi położony jest w prestiżowej nadmorskiej części Pern…
$617,062
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Apartamenty znajdują się w Protaras, w pobliżu miasta Paralimni, ale również bardzo blisko o…
$280,076
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Agencja
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Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$2,80M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Ten ekskluzywny kompleks czterech willi łączy nowoczesną architekturę, komfort i śródziemnom…
$799,211
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Te luksusowe wille są idealnie usytuowane w samym sercu Protary - zaledwie kilka minut jazdy…
$913,986
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten wspaniały kompleks harmonijnie łączy komfort, elegancję i nowoczesny design. Przyszli mi…
$623,040
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Położony w jednym z najbardziej popularnych regionów Protary, który jest aktywny przez cały …
$285,984
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje unikalne połączenie nowoczesnej elegancji i luks…
$845,148
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w Protaras, Famagusta. Najlepsze restauracje i modne miejsca…
$289,714
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
Boutique kompleks znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od słynnej zatoki lazur Fig Tre…
$1,09M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
2 Sypialnia Apartament w spokojnej nadmorskiej miejscowości Protaras, ten wyjątkowy projekt …
$1,73M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 5 pokojów w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Paralimni, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 205 m²
Odkryj unikalną kolekcję eleganckich 4 i 5 pokojowych willi położonych zaledwie 500 metrów o…
$917,778
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,44M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten ekskluzywny luksusowy kompleks willi położony jest w prestiżowej nadmorskiej części Pern…
$694,207
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: Nowe mieszkanie w budowie w samym sercu Protary, oferując idealne połączenie ko…
$1,14M
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 293 m²
Piętro 3
4 Sypialnia Apartament w spokojnej nadmorskiej miejscowości Protaras, ten wyjątkowy projekt …
$2,69M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$1,58M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Te luksusowe wille są idealnie usytuowane w samym sercu Protary - zaledwie kilka minut jazdy…
$798,291
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż: nowoczesne 2-pokojowe apartamenty w Fig Tree Residences, Protaras.Zaledwie 250 …
$807,367
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