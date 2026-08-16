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Mieszkania na sprzedaż w Lakatameia, Cypr

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228 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w Lakatamia w Nikozji. Projekt składa się z 12 mieszkań. Gł…
$244,996
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Przytulny apartament z trzema sypialniami jest teraz dostępny na sprzedaż w cichej lokalizac…
$256,300
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Położony w cichej dzielnicy Lakatamia z łatwym dostępem do nowej autostrady, ten dobrze zapr…
$395,888
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Luksusowy projekt zlokalizowany w Lakatamia w Nikozji. Projekt składa się tylko z 4 apartame…
$301,706
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Mieszkanie 4 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Odkryj nowy dom w spokojnej i uprzywilejowanej okolicy Lakatamia. Kompleks składa się z 10 n…
$419,523
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Przytulne mieszkanie z dwoma sypialniami na sprzedaż w Lakatamia, obecnie w budowie. Ten sty…
$230,442
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Mieszkanie 1 pokój w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Lakatameia, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 64 m²
Mieszkanie z jedną sypialnią na sprzedaż w Kato Polemidia - prowincja Limassol, z 50 t.m. po…
$140,138
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Luksusowy projekt zlokalizowany w Lakatamia w Nikozji. Projekt składa się tylko z 4 apartame…
$415,558
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowoczesne 2 sypialnie mieszkanie 83 Brittany z przestronnym 23 Balkon, idealnie położony w …
$232,805
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Nowoczesny projekt w Archanielos, z łatwym dostępem do autostrady i centrum miasta, w pobliż…
$247,548
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Kawalerka w Lakatameia, Cypr
Kawalerka
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 43 m²
Nowy luksusowy projekt docelowy Pafos, gdzie elegancja i spokój spełnia komfort, harmonię i …
$211,534
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Mieszkanie 1 pokój w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ten apartament z jedną sypialnią jest częścią małego nowoczesnego budynku (8 jednostek) poło…
$147,719
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Luksusowy projekt zlokalizowany w Lakatamia w Nikozji. Projekt składa się tylko z 4 apartame…
$290,321
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Unikalny kompleks w obszarze Lakatamia Nikozji. Położony w pobliżu prywatnych szkół i uniwer…
$275,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowy projekt znajduje się w obszarze Lakatamia, Nikozja. Ten dwupiętrowy budynek składa się …
$256,794
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Prezentacja nowoczesnego 2-pokojowego mieszkania w budowie w Lakatamia. Usytuowany w bardzo …
$219,806
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Nowoczesny projekt w Archanielos w Nikozji. Znajduje się w cichej, mieszkalnej okolicy, w po…
$278,590
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Uroczy apartament znajduje się w Anthoupoli jest dostępny na sprzedaż. Oferuje optymalny ukł…
$253,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesny projekt w Archanielos w Nikozji. Znajduje się w cichej, mieszkalnej okolicy, w po…
$270,326
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Unikalny kompleks w obszarze Lakatamia Nikozji. Położony w pobliżu prywatnych szkół i uniwer…
$250,464
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj współczesne życie w tym nowym penthouse 2 sypialnie, przeznaczone dla tych, którzy ce…
$254,077
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Projekt składa się z 2 bloków studio, 1-pokojowe i 2-pokojowe apartamenty i mnóstwo obiektów…
$395,888
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Odkryj ten oszałamiający apartament z 2 sypialniami w dzielnicy Lakatamia po południu, oferu…
$230,442
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Nowy projekt znajduje się w obszarze Lakatamia, Nikozja. Ten trzypiętrowy budynek składa się…
$245,122
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Nowoczesny projekt położony w Lakatamia, Nikozja. Jest to 3-piętrowy budynek z łącznie 9 apa…
$261,129
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w Lakatamia w Nikozji. Projekt składa się z 12 mieszkań. Gł…
$244,996
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Ekologiczny projekt mieszkaniowy łączący świetną lokalizację ze stylową estetyką. Ten nowocz…
$423,068
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Ten współczesny projekt znajduje się w nowo rozwiniętym obszarze Lakatamia, w pobliżu centru…
$230,442
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
W takiej bliskości do wszystkich udogodnień, ten wspaniały nowy półwysep domu oferuje jakość…
$404,409
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Projekt składa się z 2 bloków studio, 1-pokojowe i 2-pokojowe apartamenty i mnóstwo obiektów…
$389,979
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