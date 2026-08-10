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Mieszkania na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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686 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$449,018
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$229,703
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Luksusowy 1- Sypialnia Apartament na 3. piętrze w bloku C, w Geroskipou, Pafos Doświadczeni…
$337,052
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$444,401
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$449,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$229,703
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Doświadczenie współczesne Morze Śródziemne mieszkające w jednym z najbardziej pożądanych obs…
$444,401
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$226,240
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Luksusowy 1- Sypialnia Apartament na 3. piętrze w bloku C, w Geroskipou, Pafos Doświadczeni…
$337,052
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Luxury Studio Apartment na trzecim piętrze - Geroskipou, Pafos Doświadczenie współczesne Mo…
$226,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
W malowniczym sercu Geroskipou jest ekskluzywna kolekcja 19 willi z trzema sypialniami - rza…
$626,183
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Mieszkanie 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Położony w samym sercu obszaru turystycznego, zaledwie kilka minut spacerem od morza, projek…
$921,846
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Położony w malowniczym przedmieściu Pafos, ta wieś emerytura jest naprawdę unikalną koncepcj…
$266,957
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Ten nowoczesny projekt mieszkalny w samym sercu Geroskipou prezentuje ograniczoną kolekcję e…
$451,828
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Ten stylowy apartament z 2 sypialniami znajduje się w prestiżowej części Pafos i oferuje wsp…
$426,711
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ten przemyślany projekt obejmuje trzy eleganckie budynki z zaledwie 57 apartamentami, które …
$409,922
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Nowoczesna Elegancja w Yeroskipou. Położony w spokojnym, ale tętniącym życiem obszarze Yero…
$441,797
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ten przemyślany projekt obejmuje trzy eleganckie budynki z zaledwie 57 apartamentami, które …
$409,922
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż: nowoczesne mieszkanie w budowie w prestiżowej dzielnicy Geroskipu. Ten eleganck…
$330,091
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Mieszkanie 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Zanurkuj w luksus i spokój tej własności, gdzie płonące zachody słońca i turkusowe wody łącz…
$1,61M
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/2
Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią oferuje 54 metrów kwadratowych przemyślanej prze…
$332,231
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Odkryj Ogrody Adonidos w Geroskipou, Paphosluksusowe, ale niedrogie apartamenty w pobliżu El…
$300,519
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Ten przemyślany projekt obejmuje trzy eleganckie budynki z zaledwie 57 apartamentami, które …
$263,614
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Projekt mieszkania obiecujący każdego dnia wypełnione elegancji, komfortu i zapierające dech…
$518,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Luksusowa rezydencja przy plaży zaledwie 20 metrów od linii brzegowej, obok pięknej plaży Bl…
$1,24M
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Ten luksusowy apartament dwuosobowy znajduje się w ekskluzywnym kompleksie falistym w obszar…
$514,154
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Ten przemyślany projekt obejmuje trzy eleganckie budynki z zaledwie 57 apartamentami, które …
$561,142
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Oszałamiający off- plan 3 sypialnia oddzielona willa znajduje się w uroczej okolicy Geroskip…
$530,068
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Wspaniały budynek, który składa się z 7 w pełni oddzielonych willi. Rezydencje są otoczone …
$558,876
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