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Mieszkania na sprzedaż w Dali, Cypr

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27 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Dali, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Przedstawiamy nadchodzący rozwój małego, dwupiętrowego budynku mieszkalnego w regionie Kalli…
$189,081
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Mieszkanie 3 pokoi w Dali, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ten nowo w budowie 3 sypialnia luksusowa rezydencja uosabia nowoczesny design i funkcjonalno…
$366,344
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
Jest na sprzedaż w budowie czteropokojowego mieszkania w Germasogeia - prowincja Limassol, o…
$783,909
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 58 m²
Luksusowy apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Aglantzia - w prowincji Nikozja, o powi…
$107,881
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 137 m²
Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w prowincji Germasogeia - Limassol, o powierzc…
$798,098
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 71 m²
Używane mieszkanie z jedną sypialnią na sprzedaż w Kaparis - prowincja Famagusta. Mieszkanie…
$94,024
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Pokój 5 pokojów w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokój 5 pokojów
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 5
Powierzchnia 282 m²
Niezależny luksusowy dom z pięcioma sypialniami na sprzedaż w Germasogeia - prowincja Limass…
$800,790
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Pokój 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokój 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 167 m²
For sale under construction a modern detached three bedroom house in Agioi Trimithias - Nico…
$235,232
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż w budowie trzypokojowego mieszkania z ogrodem w centrum miasta - w prowincji Lim…
$790,781
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 64 m²
One bedroom apartment for sale in Lakatamia - Nicosia province, on the 1st floor of a three-…
$94,984
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 101 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$232,586
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 112 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w budowie w Dasoupoli - w prowincji Nikozja, o p…
$244,959
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 131 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Agios Athanasios - Limassol, o powie…
$782,930
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Mieszkanie 4 pokoi w Dali, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Dali, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa niska zabudowa mieszkaniowa na obrzeżach Nikozji, Cypr Oferujemy apartamenty z przestr…
$350,820
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Pokój 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokój 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 167 m²
Nowoczesny niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w Agios Trimithias - prowincja Ni…
$232,837
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 156 m²
$815,865
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 117 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Faneromeni - prowincja Larnaca. Ma 93 mkw. zad…
$264,261
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 190 m²
Three bedroom whole floor apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provi…
$800,790
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 156 m²
$771,989
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 57 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$108,465
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 102 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w centrum miasta - prowincja Limassol, o powierz…
$254,958
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 58 m²
Luksusowy apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Aglantzia - w prowincji Nikozja, o powi…
$107,881
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 57 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$108,465
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 155 m²
Three bedroom luxury penthouse apartment with roof garden for sale in Panthea - Limassol Pro…
$779,871
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 112 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w budowie w Dasoupoli - Prowincja Nikozja, o pow…
$235,232
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Mieszkanie 6 pokojów w Dali, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Dali, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-storey villa with a garden and a garage, Dali, Cyprus We offer a luxury villa with a co…
$432,543
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Pokój 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokój 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 256 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Germasogeia - prowincja Limass…
$791,784
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Parametry nieruchomości w Dali, Cypr

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