Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pera Pedi
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Pera Pedi, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
The property is an agricultural land located in Pera Pedi village of Limassol. The land …
$63,867
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Residential Land of 7070 sqm located in Pera Pedi village is available now. The land is in …
$342,557
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
Residential land of 11037sqm located in Pera Pedi village in Limassol. The land is in H6 zon…
$522,544
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pera Pedi, Cypr
Mieszkanie
Pera Pedi, Cypr
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property

Parametry nieruchomości w Pera Pedi, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się