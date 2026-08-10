Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Jermasoja
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

;
penthouse’y
119
kawalerki
21
1 pokojowe
348
2 pokojowe
908
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 954 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/4
Rzadka okazja, aby stać się właścicielem nowego apartamentu tylko 300 metrów od promenady w …
$803,310
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Piętro 17/27
Ciesz się doskonałym doświadczeniem życia przed morzem w tym ekskluzywnym trzypokojowym mies…
$2,07M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2
Tylko 200 metrów od wybrzeża Morza Śródziemnego znajduje się ten elegancki penthouse w Bayvi…
$681,947
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Piętro 3
Apartament z 3 sypialniami (mieszkanie 301) na 3 piętrze The Blue View w Panorea, Germasogei…
$725,712
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 7
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 154
$944,577
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro 10
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$3,69M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 93
Współczesna elegancja i spektakularna pulencja określają istotę: ducha - strzeżonego budynku…
$599,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 6
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,25M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 9
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,55M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 7
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,36M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 10
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 206 m²
Piętro 10
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$3,67M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie
Jermasoja, Cypr
Plac rozwoju handlowego w Germasogeia, Limassol, obok autostrady. Sprzedaż obejmuje gotowy p…
$1,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 8
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
Doświadcz nowoczesnego życia przybrzeżnego w wyłącznym obszarze Potamos Germasogeia, zaledwi…
$1,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Piętro 3
Brand- nowy apartament 3 + 1 sypialnia znajduje się w zamkniętym kompleksie z ogrodem na dac…
$867,749
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 5
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$1,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3
NOWY POZIOM LUKSURÓW ŻYJĄCYCH NA PODWYŻSZYCH OBSZARACH GERMASOGEI Ten wyrafinowany nowy rozw…
$736,079
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 8
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$990,654
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 152
$852,424
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Odkryj ten pięknie odnowiony apartament 2-pokojowy w bardzo sought- after obszarze Potamos G…
$346,286
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 10
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,59M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 148
$829,385
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$2,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 93
$633,558
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 416 m²
Piętro 16
Elegancki 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w południowej części Germasogeia, oferując wspa…
$10,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Rezydencja w stylu klubowym z zaledwie 8 ekskluzywnych apartamentów, oferujących unikalne po…
$645,300
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się