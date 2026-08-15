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Mieszkania na sprzedaż w Pafos, Cypr

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2 314 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w komfortowej dzielnicy mieszkalnej Pafos, ten nowoczesny kompleks łączy stylową ar…
$495,751
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 5/6
W sercu Pafos, w odległości oddechu od wybrzeża, ten nowy kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$934,572
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w tętniącej życiem nadmorskiej części Kato P…
$1,14M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Nowoczesny dom mieszkalny zajmuje jedną z najbardziej atrakcyjnych pozycji w Kato Pafos, kil…
$345,873
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Nowoczesny dom mieszkalny zajmuje jedną z najbardziej atrakcyjnych pozycji w Kato Pafos, kil…
$1,15M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
W sercu Pafos, gdzie infrastruktura miejska jest połączona z komfortem życia codziennego, is…
$328,831
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Nowoczesny dom mieszkalny zajmuje jedną z najbardziej atrakcyjnych pozycji w Kato Pafos, kil…
$461,164
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Nowoczesny dom mieszkalny zajmuje jedną z najbardziej atrakcyjnych pozycji w Kato Pafos, kil…
$783,978
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/5
W samym sercu tętniącego życiem centrum miasta Pafos wznosi się nowoczesny pięciopiętrowy ro…
$663,431
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/15
Ciesz się lepszym stylem życia w jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc mieszkalnyc…
$980,724
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Położony w komfortowej dzielnicy mieszkalnej Pafos, ten nowoczesny kompleks łączy stylową ar…
$368,931
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Jest to najnowszy luksusowy apartament 2-sypialnia, 2-łazienka w pięknym mieście Pafos, Cypr…
$449,406
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż jest przytulny key- gotowy apartament. Obiekt znajduje się w obszarze Agios The…
$439,575
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
$315,099
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1
Nowoczesne Morze Śródziemne Życie w sercu Pafos - Universal Area 2- Sypialnia Apartament Ta…
$588,586
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Dwupokojowe mieszkanie znajduje się tuż przy nabrzeżu morza obok turkusowych wód najbliższej…
$1,32M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ten ekskluzywny rozwój mieszkalny oferuje bezproblemową mieszankę nowoczesnej architektury i…
$575,009
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Projekt ten wyróżnia unikalna, elegancka nowoczesna architektura, inspirowana stylem śródzie…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Ten ekskluzywny budynek składa się z 2, 3 i 4-pokojowych nowoczesnych apartamentów i willi n…
$615,340
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Przestronny apartament na sprzedaż na parterze o wewnętrznej powierzchni 59.19 m2, położony …
$313,174
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$830,824
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Powierzchnia 1 071 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu centrum miasta Na parterze znajduje się sklep z l…
$2,65M
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Kompleks luksusowych apartamentów w stylu resort znajduje się w malowniczym mieście Pafos, C…
$461,618
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Urocze 3- Sypialnia Dom na sprzedaż w Anavargos, Pafos Odkryj ten pięknie utrzymany dom z tr…
$564,638
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Doświadczyć nowego standardu współczesnego życia w ekskluzywnym butiku rozwoju mieszkalnego …
$529,492
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/4
2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczone dla tych, którzy doceniają …
$627,951
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu miejskiego w tętniącym życiem sercu Pafos. Ten …
$161,325
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Ten stylowy apartament - sypialnia znajduje się centralnie w Pafos, w pobliżu sklepów, resta…
$282,319
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament dwupokojowy w budowie w popularnej okolicy Kato Pafos. Te…
$824,014
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowy kompleks w centralnej lokalizacji, Pafos. Mieszkańcy mogą korzystać z wielu restauracji…
$1,19M
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

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