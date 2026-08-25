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Mieszkania na sprzedaż w Tsada, Cypr

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75 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 241 m²
Wyjątkowa wioska wiejska znajduje się w prestiżowym przedmieściu Pafos, w pobliżu wioski Tsa…
$2,59M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Przeżyj luksusowe wzgórze w Pafos z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziem…
$2,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Wyjątkowa wioska wiejska znajduje się w prestiżowym przedmieściu Pafos, w pobliżu wioski Tsa…
$1,64M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Położony w najwyższym punkcie prestiżowego kompleksu kurortu nad Pafos, ten nowy kwartał daj…
$1,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta rezydencja ma być emocjonalna. reakcja na niezwykłe otoczenie. Wewnątrz każdej rezydencji…
$2,29M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nazwany po i położony w najwyższym punkcie kurortu, spokój, który czujesz tutaj jest niezwyk…
$841 326
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 386 m²
Luksusowe życie z widokiem na morze panoramiczne i wiejskie Te ekskluzywne wille znajdują s…
$3,11M
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Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Grunty mieszkalne 4014 m2 w miejscowości Tsada. Możliwości budowy nieruchomości o powierzchn…
$172 848
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Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Uprzywilejowane pole w miejscowości Tsada znajduje się na szczycie wzgórza. Pole ma niesamow…
$518 545
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Dojazd przez cienisty prywatny dziedziniec, wille wyposażone są w sky- wysokie ściany szklan…
$1,41M
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Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Ten wyjątkowy kawałek ziemi rolniczej znajduje się w Tsadzie, zaledwie rzut kamieniem od pre…
$241 988
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Odkryj swój idealny dom w uroczej miejscowości Tsada z tymi dwoma oszałamiającymi willami z …
$575 498
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Położony w przytulnej miejscowości Vicla, ta odnowiona willa z trzema sypialniami łączy nowo…
$471 540
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Mieszkanie 5 pokojów w Tsada, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Tsada, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 389 m²
Ta wspaniała willa z pięciosypialnią wznosi się nad wybrzeżem, oferując wyjątkowe połączenie…
$2,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Odkryj swój idealny dom w uroczej miejscowości Tsada z tymi dwoma oszałamiającymi willami z …
$570 100
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Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 266 m²
Na sprzedaż: oszałamiająca willa w uroczej okolicy Tsady. Ten wspaniały off- plan nieruchomo…
$3,00M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2/2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$879 660
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ŚWIADCZENIA INWESTYCYJNE Ezousa Apartamenty są czymś więcej niż tylko bezpieczną i bezpieczn…
$972 256
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Grunty rolne na sprzedaż w miejscowości Tsada, dystrykt Pafos. Ziemia jest idealna do użytk…
$92 186
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Dojazd przez cienisty prywatny dziedziniec, wille wyposażone są w sky- wysokie ściany szklan…
$1,41M
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Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Grunty mieszane użytkowane w Tsada Community, w dystrykcie Pafos. Znajduje się zaledwie 700 …
$92 186
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Mieszkanie 5 pokojów w Tsada, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Tsada, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Odkryj urok wsi Tsada Living Położony na malowniczych wzgórzach nad Pafos, obok tradycyjnej…
$2,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż znajduje się piękna willa jednoosobowa, obecnie w budowie, o przestronnej powier…
$1,84M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż: stylowy apartament w budowie, oferujący 108 m2 nowoczesnej przestrzeni wewnętrz…
$775 205
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Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Na sprzedaż gruntów rolnych o powierzchni 18395 m2 w Tsadzie. Znajduje się w strefie G3 (rol…
$207 418
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Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 386 m²
Luksusowe życie z widokiem na morze panoramiczne i wiejskie Te ekskluzywne wille znajdują s…
$3,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Dojazd przez cieniowany prywatny dziedziniec, ta nieruchomość sky- high szklane ściany wypeł…
$1,45M
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Mieszkanie w Tsada, Cypr
Mieszkanie
Tsada, Cypr
Duży grunt na sprzedaż w Tsada, na dobrej lokalizacji, z pięknym widokiem. Racjonalizacja po…
$172 848
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Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Położony w najwyższym punkcie prestiżowego kompleksu kurortu nad Pafos, ten nowy kwartał daj…
$1,01M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Zapierające dech w piersiach góry i wybrzeża widok z każdego pokoju. Na poziomie głównym zn…
$3,13M
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Parametry nieruchomości w Tsada, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
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