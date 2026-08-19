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Mieszkania na sprzedaż w Polis, Cypr

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12 obiektów total found
Mieszkanie 7 pokojów w Polis, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Polis, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 354 m²
Beachfront Villa na sprzedaż w Latchi - Pierwsza lokalizacja w pobliżu Latchi Marina Rzadka…
$1,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piękny nowy dwupokojowy kompleks apartamentowy, położony w popularnej miejscowości Prodromi,…
$282,349
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1
Na sprzedaż 2 Sypialnia Apartament na pierwszym piętrze w doskonałej lokalizacji. Odleglosc …
$281,260
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Agencja
VIDI GROUP
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927,619
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Contemporary Apartment Living in a Prime Coastal Setting - Polis Chrysochous (Prodromi) Poł…
$278,482
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Dwupokojowe mieszkanie igated comunal basen, pierwsze piętro (2 piętra budynku), zadaszony p…
$190,979
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piękny nowy dwupokojowy kompleks apartamentowy, położony w popularnej miejscowości Prodromi,…
$278,929
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Ten 2-pokojowy apartament w Prodromi oferuje nowoczesne wybrzeże życia w bardzo pożądanej lo…
$281,896
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie w Polis, Cypr
Mieszkanie
Polis, Cypr
Plac ten znajduje się w Polis Chrysochous, Pafos District, zaledwie 250 m od obszaru turysty…
$193,590
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927,619
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Położony w spokojnej miejscowości Argaka, w pobliżu Polis, te osiem willi nabrzeża morskiego…
$634,343
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Mieszkanie w Polis, Cypr
Mieszkanie
Polis, Cypr
REDUKCJA CENY: Od CENY ASKINGOWEJ 265.000 EUR do CENY PROMOCYJNEJ: €185.000 Ta działka znaj…
$213,180
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