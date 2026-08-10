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Mieszkania na sprzedaż w Peyia, Cypr

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358 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 421 m²
Na sprzedaż off plan, ten dom jest doskonałą okazją do stworzenia wymarzonego domu w spokojn…
$2,15M
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Mieszkanie 6 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 294 m²
Odkryj swój wymarzony dom z tą oszałamiającą willą, w malowniczej części jaskiń morskich. Ta…
$3,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Nowoczesny stan luksusowego rozwoju 3, 4- i 5-pokojowe wille w Peyia Cypr. Rozwój jest blisk…
$940,295
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Ta luksusowa willa z trzema sypialniami jest nowoczesnym stanem sztuki i jest na sprzedaż w …
$1,24M
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Mieszkanie 1 pokój w Peyia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Peyia, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Ten uroczy apartament z jedną sypialnią znajduje się w południowej części Pegii, Pafos. Z 55…
$199,716
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Ta willa jest rzadką ofertą na wybrzeżu Cypru, dom o wyraźnym charakterze i przemyślanej est…
$1,70M
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 555 m²
Ta nowo odnowiona rezydencja oferuje rzadkie połączenie prywatności, panoramiczne widoki na …
$4,98M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
? Luksusowy 3-Sypialnia Willa na sprzedaż w Coral Bay, Pafos Odkryj ostateczny śródziemnomo…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający offplan oddzielona willa w Pegeia, oferując wyjątkową okazję …
$662,585
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Położony na malowniczych wzgórzach Peyia, ta nowa nowoczesna willa łączy elegancką architekt…
$1,24M
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Mieszkanie 1 pokój w Peyia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Peyia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Ten jasny i nowoczesny apartament z 1 sypialnią znajduje się w południowo-po Pegeia obszarze…
$62,446
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny dom jednoosobowy położony w pożądanym obszarze Peyia. Ten stylowy ob…
$653,325
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Mieszkanie 7 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 355 m²
Luksusowa willa w Peyia Village w pobliżu jaskiń morskich z seperatem aktów własności Położ…
$4,13M
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Jest to luksusowa willa w ramach ekskluzywnego rozwoju trzech willi, każdy prawdziwy klejnot…
$1,73M
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 381 m²
Odkryj ekskluzywny styl życia przy plaży w jednym z najbardziej pożądanych miejsc przybrzeżn…
$3,46M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż (off- plan) 3 sypialnie nowoczesna willa w Pegeia, Pafos. Znajduje się na wzgórz…
$944,904
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Mieszkanie 2 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/3
Na sprzeda? nowoczesny apartament w ramach projektu, o wewn? trznej powierzchni 85.86 m2. Te…
$515,505
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Wybrzeże 3- Sypialnia Oddzielona Willa - Coral Bay, Pafos Główne cechy Typ: 3-sypialna wil…
$1,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Luksusowa willa w Pegeia, Limassol Odkryj prestiżową kolekcję luksusowej willi w Pegeia, of…
$742,124
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 305 m²
Ta znakomita willa z pięciosypialnią, usytuowana w prestiżowym kompleksie przybrzeżnym Coral…
$2,36M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Obiekt mieści się w wysokiej jakości projekcie społeczności zaprojektowanym przez najwyższeg…
$749,009
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Mieszkanie 2 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
READY TO MOVE IN MINTY W malowniczej dzielnicy Coral Bay w Pafos, ta nowoczesna przybrzeżna…
$487,487
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż: Ten komfortowy apartament z 1 sypialnią oferuje 50 m ² funkcjonalnej przestrzen…
$227,164
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Mieszkanie w Peyia, Cypr
Mieszkanie
Peyia, Cypr
Ziemia mieszkalna na sprzedaż w Peyia. Ta piękna działka ziemi znajduje się na północny wsch…
$2,25M
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Mieszkanie 2 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż apartament w budowie, położony w prestiżowej dzielnicy Coral Bay. Obiekt oferuje…
$406,676
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż (off- plan) 3 sypialnie nowoczesna willa w Pegeia, Pafos. Znajduje się na wzgórz…
$944,904
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Jest to naprawdę wyjątkowy rozwój położony w urokliwej gminie Pegeia, Pafos, która oferuje z…
$518,545
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Mieszkanie 6 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 810 m²
Ta unikalna willa z sześcioma sypialniami znajduje się w popularnym obszarze kurortu Coral B…
$8,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
READY TO MOVE IN MINTY W malowniczej dzielnicy Coral Bay w Pafos, ta nowoczesna przybrzeżna…
$487,487
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 196 m²
Coral Bay to wspaniały nadmorski ośrodek wypoczynkowy położony zaledwie 12 km od Pafos i sły…
$1,44M
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