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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Cypr

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Limassol
9
Pafos
2321
Larnaka
1526
Peyia
359
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14 obiektów total found
Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Melini w Larnaca w strefie G3, z 10% wskaźnikiem pokrycia, gęsto…
$56,464
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Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Grunty rolne i chronione w miejscowości Mandria w Limassol. Ziemia ma 4683 m2. 28% powierzch…
$63,378
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Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Nice gruntów rolnych w miejscowości Melini w Larnaca w strefie G3, z 10% stosunek pokrycia, …
$63,378
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Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Melini w Larnaca w strefie G3, z 10% wskaźnikiem pokrycia, gęsto…
$44,941
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Mieszkanie 13 pokojów w Pano Lefkara, Cypr
Mieszkanie 13 pokojów
Pano Lefkara, Cypr
Pokoje 13
Sypialnie 9
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with guest houses, a swimming pool and picturesque views, Lefkara, Cyprus We offer a …
$3,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
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Mieszkanie 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z widokiem panoramicznym blisko autostrady i infrastruktury, Larnaka, Cypr Oferu…
$240,306
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Penthouse 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty na całym piętrze w nowej rezydencji, w prestiżowej okolicy, blisko plaży, Larnak…
$377,623
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/8
Ten nadchodzący projekt mieszkaniowy oferuje nowoczesne i luksusowe doświadczenie życia, zap…
$410,795
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 247 m²
Piętro 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Mieszkanie 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 8
Residence with a garden and a swimming pool, Larnaca, Cyprus We offer modern and comfortabl…
$491,230
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy szeregowe z basenami w dużej rezydencji Limassol Greens z polem golfowym i centrum spa,…
$613,768
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Typy nieruchomości w Cypr.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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