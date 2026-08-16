Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Talas
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Koinoteta Talas, Cypr

;
2 pokojowe
20
3 pokojowe
46
4 pokojowe
23
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
106 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Jest stylowy rozwój, który obejmuje 59 właściwości; przestronne 1- i 2- sypialnia apartament…
$407,229
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Znajduje się w miejscowości Tala, ten piękny 2- sypialnia, 1 - łazienka apartament oferuje s…
$208,110
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Przestronne 2- Sypialnia Penthouse z panoramicznym Widoki w Tala Ten przestronny dwupokojowy…
$296,435
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Jako pierwsze wzgórze na południowym zachodzie Cypru stojące przed Morzem Śródziemnym, Lofos…
$1,56M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się z zaledwie 9, 2piętrowych willi, oferujących pan…
$852,718
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Jest stylowy rozwój, który obejmuje 59 właściwości; przestronne 1- i 2- sypialnia apartament…
$428,053
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się z zaledwie 9, 2piętrowych willi, oferujących pan…
$852,718
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Jest to high- end 4-pokojowa willa przeznaczona dla osób poszukujących luksusu, prywatności …
$1,49M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 366 m²
Obszar ten jest uważany za najbardziej elitarne przedmieścia Pafos i ma jeden z najlepszych …
$2,48M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kamares, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kamares, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Położony w prestiżowej okolicy Melisovuno, w malowniczej miejscowości Tala, rozłożone na wzg…
$871,412
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Wspaniały, architektoniczny bungalow z zapierającą dech w piersiach lokalizacją na zachód i …
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Ten nowy projekt mieszkalny położony na wzgórzu w spokojnej części Tremitusy oferuje harmoni…
$422,749
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się z zaledwie 9, 2piętrowych willi, oferujących pan…
$864,241
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
2-pokojowe mieszkanie w Tala, jest to unikalny apartament położony w miejscowości Tala. Ten …
$174,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie w Tala, Cypr
Mieszkanie
Tala, Cypr
Dostępny do sprzedaży res ziemi identycznej z niezakłóconym widokiem na Morze Śródziemne - D…
$880,278
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 2
Jest to stylowy kompleks mieszkalny, składający się z 59 obiektów nieruchomości: przestronne…
$594,831
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 412 m²
Ta wyjątkowa willa znajduje się w samym sercu Tali, jednej z najbardziej wysublimowanych dzi…
$2,13M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Wyjątkowy i unikalny projekt składający się z czterech bungalowów i sześciu dwupiętrowych do…
$979,474
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Odkryj luksusowy Śródziemnomorski styl życia w spokojnej i bezpiecznej dzielnicy mieszkalnej…
$1,53M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Ten nowy projekt mieszkalny położony na wzgórzu w spokojnej części Tremitusy oferuje harmoni…
$468,452
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Wyjątkowy i unikalny projekt składający się z czterech bungalowów i sześciu dwupiętrowych do…
$979,474
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Projekt ten znajduje się w podwyższonej pozycji w odległości kilku minut spacerem od malowni…
$415,977
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się z zaledwie 9, 2piętrowych willi, oferujących pan…
$864,241
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Jest to high- end 4-pokojowa willa przeznaczona dla osób poszukujących luksusu, prywatności …
$1,49M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Ta kolekcja eleganckich willi znajduje się na malowniczym wzgórzu nad malowniczą miejscowośc…
$965,646
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Położony w atrakcyjnej i malowniczej okolicy Tala i oferuje panoramiczne widoki na wybrzeże …
$1,01M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Wyjątkowy i unikalny projekt składający się z czterech bungalowów i sześciu dwupiętrowych do…
$990,997
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Wyjątkowy i unikalny projekt składający się z czterech bungalowów i sześciu dwupiętrowych do…
$1,01M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Ten kameralny projekt nowoczesnych willi, położony na wzniesieniu Tali, oferuje jedne z najb…
$989,477
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Ta kolekcja eleganckich willi znajduje się na malowniczym wzgórzu nad malowniczą miejscowośc…
$965,646
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Koinoteta Talas, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się