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Mieszkania na sprzedaż w Koinoteta Mandrion, Cypr

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74 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Jest to nowoczesny dom z półsypialnią w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowości Mandri…
$386,028
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$391,789
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Mieszkanie 1 pokój w Mandria, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Mandria, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
Ten apartament znajduje się w cichej okolicy Mandria w Pafos, w pobliżu morza. Projekt znajd…
$221,307
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
fantastyczne off- plan Apartament położony w uroczej okolicy Mandria Pafou. Ten parter posia…
$342,519
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Jest to śródziemnomorska willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobr…
$449,406
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Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Jest to nowoczesny dwupokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowoś…
$362,981
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$437,882
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$391,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$391,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Jest to śródziemnomorska willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobr…
$466,690
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Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Położony w wyjątkowym rozwoju nabrzeża morskiego, który oferuje jeden i dwa-pokojowe apartam…
$360,435
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Fantastyczna okazja, aby nabyć pięknie odnowione dwupokojowe mieszkanie na parterze w popula…
$316,754
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Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Jest to nowoczesny dwupokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowoś…
$362,981
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom częściowo oddzielony otoczony pięknymi krajobrazami w miej…
$403,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Ta nieruchomość jest nowoczesnym 3-pokojowym domu na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobraz…
$391,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$391,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Jest to śródziemnomorska willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobr…
$466,690
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Ta nieruchomość jest nowoczesnym 3-pokojowym domu na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobraz…
$437,882
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Jest to śródziemnomorska willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobr…
$466,690
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Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Znajduje się on w wyjątkowym rozwoju nabrzeża morskiego, który oferuje jeden i dwa-pokojowe …
$348,617
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Ta nieruchomość jest nowoczesnym 3-pokojowym domu na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobraz…
$391,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
W malowniczej miejscowości Mandria, na zachód od Pafos, jest uroczy projekt, który oferuje n…
$439,639
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom częściowo oddzielony otoczony pięknymi krajobrazami w miej…
$437,882
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Mieszkanie 3 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Jest to nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowośc…
$403,313
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Mandrion, Cypr

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