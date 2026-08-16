Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

;
1 pokojowe
45
2 pokojowe
58
3 pokojowe
36
4 pokojowe
8
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
161 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 148 m²
Mamy przyjemność ogłosić nasz nowo zakończony projekt renowacji w kompleksie. Położony w obs…
$708,279
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Ten wspaniały rozwój mieszkalny znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol, oferując …
$415,297
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Ten wspaniały rozwój mieszkalny znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol, oferując …
$413,973
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$491,719
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Ten wspaniały rozwój mieszkalny znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol, oferując …
$389,341
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/5
ekskluzywny Resort, Limassol 's premier high-end Seafront nieruchomości zaprojektowane we ws…
$838,736
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
2- Sypialnia Beachfront Apartament - Pyrgos, Limassol Ten prestiżowy apartament z dwoma syp…
$2,09M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$298,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$300,715
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie
Pyrgos Lemesou, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Pyrgos w Limassol, w strefie Ga4, 10% wskaźnik pokrycia, gęstość…
$69,139
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$525,076
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$298,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowy kompleks mieszkalny oferuje kolekcję pięknie zaprojektowanych apartamentów z jedną, dwo…
$465,411
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny jest miejscem dla elity, oferując łącznie 85 całkowicie różnych…
$1,19M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 163 m²
Ta luksusowa willa, położona w malowniczej okolicy Limassol Pyrgos, oferuje idealne miejsce …
$1,44M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 4/7
Szczegóły dotyczące apartamentu G502: Powierzchnia wewnętrzna - 145 m² Zadaszona weranda -…
$2,35M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w miejscowości Pyrgos, Limassol. Tylko dziesięć minut od pla…
$691,848
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$246,560
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Oszałamiające widoki na morze Nowa willa projektu w pobliżu ST RAPHAEL 5 STAR HOTEL i Marina…
$1,03M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Położony w spokojnej części Pyrgos mieszkalnej, ten kameralny projekt czterech półodosobnion…
$611,004
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Oszałamiający widok na morze Brand new key- ready projekt willa w Pyrgos obszar turystyczny,…
$1,26M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,644
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament dwupokojowy, obecnie w budowie, znajduje się w prestiżowe…
$757,719
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie
Pyrgos Lemesou, Cypr
LAND 1533 m2 W PYRGOS Land 1533m2 w nowo wybudowanej dzielnicy mieszkalnej Pyrgos. Grunty ma…
$337,162
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny jest miejscem dla elity, oferując łącznie 85 całkowicie różnych…
$1,07M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w miejscowości Pyrgos, Limassol. Tylko dziesięć minut od pla…
$372,533
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$428,892
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Kompleks składa się z 4 bloków z szerokim wyborem 1, 2, 3 i 4 pokojowych apartamentów, duple…
$1,07M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Ten wspaniały rozwój mieszkalny znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol, oferując …
$291,262
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/14
Wyjątkowe 2-pokojowe mieszkanie jest oferowane na sprzedaż w znakomitym wieżowcu przy plaży,…
$1,85M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram

Parametry nieruchomości w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się