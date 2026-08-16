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Mieszkania na sprzedaż w Oroklini, Cypr

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201 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Położony w spokojnej i malowniczej Oroklini dzielnicy Larnaca, ten nowoczesny kompleks miesz…
$240,383
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
W spokojnej miejscowości Oroklini, ta prywatna strzeżona społeczność oferuje harmonijną mies…
$180,028
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowy dwupiętrowy budynek w pięknym Oroklini, Larnaca. Oferuje nowoczesne apartamenty z dwoma…
$386,295
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2
3- Apartament w sypialni Apartamenty i przestrzenie mieszkalne To nadchodzące 3-sypialnia, …
$384,370
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Comfort Przedefiniowany Wejdź do pięknie zaprojektowanego mieszkania, gdzie ponadczasowa ele…
$222,170
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Nowoczesny projekt w okolicy Oroklini Hills, Larnaca. Idealne położenie na obszarze, który m…
$299,982
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Nowy rozwój położony w cichej okolicy w Oroklini. Jest bardzo blisko do sklepów, supermarket…
$239,763
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2/2
3- Sypialnia Apartament Trzypokojowe rezydencje stanowią szczyt przestronnej rodziny mieszka…
$281,886
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny znajduje się w Oroklini, Larnaca, zaledwie 2 km od plaży i …
$165,446
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Piętro 2/2
2- Sypialnia Apartament - Oroklini, Larnaca Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami …
$290,102
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Odkryj przestronne i nowoczesne Penthouse, położony zaledwie 500 metrów od plaży Radisson. C…
$342,709
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Położony w malowniczej i przytulnej okolicy Oroklini w Larnaca, ten stylowy kompleks mieszka…
$277,667
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny w Oroklini oferuje wybór 1 i 2-pokojowych apartamentów star…
$171,354
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Imponujący kompleks mieszkalny Infinity znajduje się w jednym z najbardziej nadchodzących ob…
$389,979
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Imponujący kompleks mieszkalny Infinity znajduje się w jednym z najbardziej nadchodzących ob…
$342,709
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w szybko rozwijającej się Oroklini obszarze …
$165,713
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny w Oroklini, Larnaca, oferuje szereg jedno- do trzypokojowyc…
$342,709
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Nowy rozwój położony w cichej okolicy w Oroklini. Jest bardzo blisko do sklepów, supermarket…
$284,411
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
1-Sypialnia Apartament na sprzedaż - Larnaca, Cypr:- W budowie - Dostawa do końca 2026 r.- T…
$206,944
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Ten przytulny apartament z jedną sypialnią w Oroklini oferuje komfortowy pobyt z przestronną…
$230,442
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Oroklini Living prezentuje pięknie zaprojektowany apartament 1 + 1 w jednym z miejsc mieszka…
$177,324
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Nowy dwupiętrowy budynek w pięknym Oroklini, Larnaca. Oferuje nowoczesne apartamenty z dwoma…
$277,409
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Nowoczesny projekt w okolicy Oroklini Hills, Larnaca. Idealne położenie na obszarze, który m…
$299,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Nowoczesny projekt w okolicy Oroklini Hills, Larnaca. Idealne położenie na obszarze, który m…
$310,825
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w dynamicznie rozwijającym się obszarze Oroklini w Larnaca, ten nowoczesny falisty …
$763,583
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Przedstawiamy nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w spokojnej okolicy Oroklini w Larnac…
$263,767
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w malowniczej Oroklini dzielnicy Larnaca, ten uroczy kompleks doskonale przekazuje …
$341,299
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Mieszkanie 1 pokój w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Ten nowoczesny apartament 1 sypialnia w spokojnej okolicy Oroklini oferuje komfortowe i zrel…
$171,354
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 82 m²
Wejdź w świat wyrafinowania i komfortu z tego wykwintnego mieszkania w prestiżowym kurorcie …
$342,709
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/3
Przeżyj spokojne wzgórze w tym ekskluzywnym penthouse 1 sypialnia znajduje się w Oroklini, L…
$267,138
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