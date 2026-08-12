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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Cypr

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349 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 17/37
Rising high above the shimmering Mediterranean, this exquisite three-bedroom residence embod…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
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Mieszkanie 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 151 m²
Piętro 3/4
Ten nowoczesny apartament, położony na prestiżowych wzgórzach Agios Athanasios, łączy elegan…
$2,63M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
Przestronny apartament dwupokojowy o powierzchni 75.82 m2 na 1 piętrze kompleksu premium w b…
$415,129
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w tętniącej życiem nadmorskiej części Kato P…
$1,14M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/4
W samym sercu południowej - po Limassol katolicki obszar, ten doskonały apartament 3 sypialn…
$1,15M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Piętro 4/4
Cena: 1,330,000 EUR + VAT Szczegóły apartamentu 402A: Piętro - czwarte Sypialnie - 3 Powier…
$1,55M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$334,445
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Mieszkanie 1 pokój w Famagusta, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Famagusta, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Ready- to- Przenieś apartament z widokiem na basen!Doświadcz spokojnego i wysokiej jakości ż…
$122,831
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
ALSOS — Modern Two-Bedroom Apartment in Anavargos, Paphos This two-bedroom apartment is l…
$328,578
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Mieszkanie 1 pokój w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Prodromos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
For sale: a modern 1-bedroom apartment in Berengaria Residence, designed with comfort and pr…
$318,017
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Mieszkanie 1 pokój w Foinikaria, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: stylowy apartament 1-pokojowy we Flow, oferujący nowoczesny komfort i wygodę mi…
$319,412
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Luma Genesis - Nowoczesny apartament jednoosobowy w PafosNowoczesny apartament jednopokojowy…
$193,626
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Mieszkanie 8 pokojów w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 8 pokojów
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Pokoje 8
Sypialnie 8
Powierzchnia 579 m²
Piętro 18/23
Obejmujący sześć pełnych pięter penthouse "Emperor" jest klejnotem koronnym tej przełomowej …
$18,47M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building consists of…
$475,265
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 4/4
W samym sercu południowej - po Limassol katolicki obszar, ten doskonały apartament 3 sypialn…
$1,27M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/4
W uprzywilejowanej lokalizacji przed Morzem Śródziemnym, obok słynnej Mariny St. Raphael, te…
$4,69M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Thrinia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Thrinia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
For sale: Spacious three-bedroom penthouse in Emblem, central Paphos. This elegant penthouse…
$792,108
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 4/4
Cena: 1,300,000 EUR + VAT Szczegóły apartamentu 401B: Piętro - czwarte Sypialnie - 3 Powier…
$1,50M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Na sprzedaż: przestronny apartament z trzema sypialniami w Cipress Grove, oferujący eleganck…
$730,758
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/1
B103 - 1 sypialnia 124; 1 łazienka 124; 52 m ² Wewnętrzna + 15 m ² Obkryta Weranda Obszar po…
$338,691
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/4
Elegant 2-bedroom apartment for sale in one of Limassol’s most prestigious coastal developme…
$1,69M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$2,47M
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w Vista Gardens, Cypr.Nowoczesny projekt wiarygodnego dew…
$236,507
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż: luksusowy 1-pokojowy apartament nad morzem w Capri House, łączący elegancję wyb…
$319,412
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
For sale: spacious and elegant 2-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities…
$516,337
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
CIRVIS — Modern One-Bedroom Apartments in Paphos The one-bedroom apartments at CIRVIS are…
$258,168
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Typy nieruchomości w Cypr.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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