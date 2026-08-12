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Mieszkania w górach na sprzedaż w Cypr

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Limassol
9
Pafos
2321
Larnaka
1526
Peyia
359
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231 obiekt total found
Mieszkanie w Lemona, Cypr
Mieszkanie
Lemona, Cypr
Ten grunt rolniczy w Lemona, Pafos, Cypr obejmuje 7,024 metrów kwadratowych i mieści się w s…
$46,093
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Mieszkanie w Kapileio, Cypr
Mieszkanie
Kapileio, Cypr
Ziemia 1702m kw. położona w miejscowości Kapileio w Limassol. Grunty znajdują się w strefie …
$97,947
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Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Land 1: A 13,044 m kw. gruntów rolnych w strefie G3 o współczynniku zabudowy 10% i współczyn…
$241,988
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Odkryj swój nowy dom w sercu Limassol Luksus • Komfort • Potencjał inwestycyjny Zapraszamy …
$949,914
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Położony zaledwie w odległości krótkiego spaceru od morza i otoczony udogodnieniami miasta, …
$791,595
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Ten wyjątkowy apartament 3 + 1 sypialnia jest prawdziwym klejnotem w butiku, otoczony komple…
$1,67M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Signature Residence w sercu Limassol Odkryj ekskluzywny styl życia w tym elegancko zaprojek…
$1,47M
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Mieszkanie w Melini, Cypr
Mieszkanie
Melini, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Melini w Larnaca w strefie G3, z 10% wskaźnikiem pokrycia, gęsto…
$56,464
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Mieszkanie 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Limassol - Potamos Germasogeia & Plaża D…
$556,681
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Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający oddzielony bungalow położony w pożądanym obszarze Secret Vall…
$1,97M
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Przestronne, stylowe i idealnie usytuowany Ten pięknie zaprojektowany apartament z trzema s…
$1,03M
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Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Grunty rolne i chronione w miejscowości Mandria w Limassol. Ziemia ma 4683 m2. 28% powierzch…
$63,378
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Mieszkanie w Lasa, Cypr
Mieszkanie
Lasa, Cypr
Duża działka gruntów w miejscowości Lasa, dystrykt Pafos W posiadłości są drzewa oliwne
$63,378
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Mieszkanie 5 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
Odkryj nowoczesne mieszkanie w Zakaki Area w najbardziej Convinient lokalizacji. Nowy aparta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
A Signature Residence Near Dasoudi Beach - Gdzie luksusowe meets Lifestyle Witamy w jednym …
$1,61M
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Nowy projekt dwóch luksusowych willi, położony w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas w Lima…
$3,86M
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Mieszkanie 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
Przedstawiamy piękną willę z trzema sypialniami w ekskluzywnym Berengaria Hotel Development,…
$3,88M
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Mieszkanie w Ineia, Cypr
Mieszkanie
Ineia, Cypr
Duże tereny mieszkalne w Inei Do sprzedaży jest 1 / 2 udział w polu, który odpowiada powier…
$207,418
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Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Stroumpi, dystrykt Pafos Obiekt przyłącza się do drogi publiczn…
$69,139
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy rzadką okazję do posiadania luksusowego penthouse z dwoma sypialniami, idealni…
$554,209
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Nowoczesne luksusowe życie w sercu Limassol Ten wyjątkowy apartament z dwoma sypialniami w U…
$579,886
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Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Stroumpi, dystrykt Pafos Obiekt przyłącza się do drogi publiczn…
$115,232
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż: Przestronne mieszkanie dwupokojowe w budowie w Agios Tychon, oferujące nowoczes…
$749,009
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Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Limassol. Obiekt jest na 4 piętrach w sumie, niższy poziom Gro…
$1,84M
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Mieszkanie 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Przedstawiamy wspaniałą willę z trzema sypialniami w ekskluzywnym Berengaria Hotel Developme…
$3,84M
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Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
Na sprzedaż: To przestronne pole obejmuje powierzchnię 3,531 metrów kwadratowych i znajduje …
$318,414
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż: Jeśli chcesz obudzić się na śniadanie w "Paradise" i z widokiem na Morze Śródz…
$823,910
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$694,328
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten pięknie zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami jest częścią ekskluzywnego, strzeż…
$724,749
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Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Duża paczka ziemi w miejscowości Kourdaka, dystrykt Pafos Rozmiar: 30101m2 Jest dostęp do …
$69,139
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Typy nieruchomości w Cypr.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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