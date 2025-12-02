Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Agia Barbara
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Agia Barbara, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Na sprzedaż 1 / 2 udział gruntów rolnych w Agia Varvara. Znajduje się w strefie Ga4 o gęstoś…
$201,656
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Przestronny magazyn zlokalizowany w Agia Varvara Pafou. Ten parter nieruchomość z mezzanine …
$690,241
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Piękny kraj położony w Agia Varvara, Pafos. Ta nieruchomość jest śródlądowa z małym dystanse…
$51,854
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AdriastarAdriastar
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Grunty rolne położone w Agia Varvara, Pafos. Ta nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi.…
$202,444
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Land located in Agia Varvara, Pafos Wielkość działki: 21843 metrów kwadratowych Położony …
$783,579
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Powierzchnia 16 809 m²
Magazyn przemysłowy na terenie działki o powierzchni ok. 60,260 m kw., o powierzchni ok. 16,…
$5,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Timi, Cypr
Mieszkanie
Timi, Cypr
Grunty przemysłowe są dostępne na sprzedaż obok Agia Varvara Industrial area. Grunty położo…
$437,882
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Możliwości rozwoju przemysłowego w Agia Varvara, dystrykt Pafos To rozległe pole, położone …
$3,69M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Na sprzedaż 1 / 2 udział gruntów rolnych w Agia Varvara. Znajduje się w strefie Ga4 o gęstoś…
$132,517
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AuraAura
Mieszkanie w Agia Varvara, Cypr
Mieszkanie
Agia Varvara, Cypr
Grunty rolne położone w Agia Varvara, Pafos. Ta posiadłość jest zablokowana. Rozmiar tej zie…
$171,696
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Parametry nieruchomości w Agia Barbara, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się