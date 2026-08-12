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Mieszkania na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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5 035 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
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Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/4
Ten elegancki apartament, jeszcze nie zbudowany, znajduje się w samym sercu Mesa Geitonia i …
$1,18M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$409,891
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Piętro 3
Kompleks różni się od wszystkich innych, zarówno dzięki doskonałej lokalizacji, jak i wyjątk…
$4,03M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Rejon rozwoju handlowego przy ulicy Makariou w rejonie Katholiki w Limassol. Plac pozwala na…
$2,31M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Rejon rozwoju handlowego na Makarios Avenue w rejonie apostolskim Andreas w Limassol. Plac m…
$1,15M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 6
Kompleks różni się od wszystkich innych, zarówno dzięki doskonałej lokalizacji, jak i wyjątk…
$2,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Działka rozwoju handlowego w Kapsulos, na czele Spyrou Kyprianou Avenue w Limassol. Złożono …
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$352,160
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Podnoszące się poziomy światła, zapierające dech w piersiach widoki na morze, otwarta, szero…
$3,35M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Penthouse z prywatnym basenem Rooftop w pobliżu plaży Dasoudi, Limasso…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Odkryj luksusowy apartament z 3 sypialniami nad morzem na sprzedaż w Neapoli, Limassol, z pa…
$3,23M
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Działka rozwoju handlowego na Makarios Avenue w dzielnicy Apoptolos Andreas w Limassol, na j…
$1,85M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Nowy rozwój znajduje się w dobrze ugruntowanej dzielnicy mieszkalnej z eeasy dostępu do auto…
$488,930
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol District, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/7
Ten jednopokojowy apartament jest skrupulatnie zaprojektowany, aby zaoferować harmonijną mie…
$351,337
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 25
Wysokie piętro 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w nowym i wybitnym nadmorskim projekcie mi…
$1,99M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Situated in the heart of Limassol's vibrant Katholiki neighborhood, this impressive new four…
$346,387
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Agencja
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 8
Brand- nowy apartament z trzema sypialniami na sprzedaż na 8. piętrze 35-piętrowej wieży zab…
$2,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 6
Ten nowoczesny dwupokojowy apartament, zbudowany w 2021 roku, znajduje się na 6 piętrze w Mo…
$1,73M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Dwie przyległe działki rozwoju handlowego na Agias Fylaxeos Avenue w Limassol, sprzedawane w…
$1,96M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Ten uroczy 2 sypialnia, 1 apartament łazienka znajduje się na 2 piętrze dobrze utrzymanego b…
$282,747
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Nowy rozwój znajduje się w dobrze ugruntowanej dzielnicy mieszkalnej z eeasy dostępu do auto…
$254,843
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Działka rozwoju handlowego w Agia Zoni, Limassol, umieszczona pomiędzy ulicami Salonikis i G…
$2,08M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
W pełni odnowiony apartament w sercu Agia Zoni, Limassol Ten piękny apartament z dwoma sypia…
$276,753
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/7
Ten jednopokojowy apartament jest skrupulatnie zaprojektowany, aby zaoferować harmonijną mie…
$420,452
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Penthouse 6 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 6
Powierzchnia 800 m²
Piętro 33/38
Limassol Seafront, CyprUltimate Trophy Residence Over the Mediterranean Exclusive, zamknięt…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$565,766
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$352,160
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Situated in the heart of Limassol's city centre, this modern residential development seamles…
$564,611
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Pięknie odnowiony apartament z 2 sypialniami w południowej części Neapoli, zaledwie kilka kr…
$455,857
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3/4
Located in the heart of Mesa Geitonia, this elegant off-plan apartment offers an exceptional…
$704,320
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Typy nieruchomości w Limassol Municipality.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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