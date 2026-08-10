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Mieszkania na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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386 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Ten jednopokojowy apartament położony jest na prestiżowej nadmorskiej drodze w Agios Tychona…
$201,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$946,516
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$1,35M
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Mieszkanie w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie
Agios Tychonas, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$588,687
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Nowy rozwój położony w Agios Tychonas, Limassol. 5 min od St Raphael Marina i 15 min od cent…
$536,613
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/5
Ten elegancki i wyjątkowy apartament z 3 sypialniami znajduje się zaledwie 100 metrów od Mor…
$1,79M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Odkryj wyjątkowy luksusowy kompleks mieszkalny w Limassol, doskonale usytuowany w pobliżu sł…
$1,01M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Stylowy kompleks składający się z dwóch bloków i czterdziestu ośmiu apartamentów znajduje si…
$1,23M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Odkryj wyjątkowy luksusowy kompleks mieszkalny w Limassol, doskonale usytuowany w pobliżu sł…
$1,13M
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Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 398 m²
Ta niezwykła willa znajduje się w spokojnej, malowniczej i prestiżowej okolicy Agios Tychona…
$2,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Na sprzedaż: oszałamiający apartament odsprzedaży znajduje się w pożądanym Agios Tychonas - …
$455,167
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Nowy rozwój położony w najpiękniejszych częściach Limassol z niezakłóconym widokiem na morze…
$437,211
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Ten nowy ekskluzywny kompleks butikowy obiecuje luksusowy styl życia zaledwie kilka kroków o…
$998,541
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Brand- nowa, pokojowa, strzeżona społeczność w Limassol, stworzona dla tych, którzy cenią so…
$425,431
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Agencja
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English
Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Wspaniały, luksusowy projekt o znakomitym wzornictwie pozwala cieszyć się zapierającym dech …
$784,106
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ten elegancki, jednopokojowy apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas…
$881,104
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym nowoczesnym mieszkaniu na całym piętrze, ideal…
$1,95M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Stylowy kompleks składający się z dwóch bloków i czterdziestu ośmiu apartamentów znajduje si…
$1,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 5
Situated in the prestigious Agios Tychonas area of Limassol, close to the ancient Amathus ru…
$2,28M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Trzy (3) Sypialnia Beachfront Apartament położony na 5 piętrze budynku High- rise w Limassol…
$1,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Luksusowe 2 pokojowe mieszkanie w ekskluzywnym projekcie położonym w obszarze Agios Tychonas…
$944,904
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych i utrwalonych obszarów przybrzeżnych Limassol, …
$2,21M
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Ten 4-pokojowe mieszkanie na drugim piętrze w pobliżu Amathus Promenade w Limassol łączy spo…
$756,438
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Ten 4-pokojowe mieszkanie na drugim piętrze w pobliżu Amathus Promenade w Limassol łączy spo…
$756,438
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 3/3
Ten komfortowy apartament z trzema sypialniami cieszy się również dużym otwartym planem życi…
$1,06M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
Piętro 21/24
Nowoczesny apartament w budowie w prestiżowej okolicy Ayios Tikhonas. To przestronne zakwate…
$6,45M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$3,07M
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Mieszkanie w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie
Agios Tychonas, Cypr
Ziemia dostępna w pięknej wiosce Agios Tychonas. Łatwy dostęp i zaledwie kilka minut od cent…
$1,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piękne nieruchomości w budowie w Agios Tyconas. Osprzęt i mocowanie są najwyższej jakości i …
$2,07M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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