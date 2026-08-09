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Mieszkania na sprzedaż w Yeri, Cypr

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58 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$330,891
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Mieszkanie w Yeri, Cypr
Mieszkanie
Yeri, Cypr
Powierzchnia 335 m²
Trzypiętrowy budynek położony w Latsia- Geri, Nikozja. W obrębie działki znajduje się trzypi…
$445,239
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Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Ten piękny dom, w pełni odnowiony w 2025 roku, znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej G…
$407,705
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$176,907
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Ten wspaniały penthouse jest arcydziełem nowoczesnej elegancji i wyrafinowania. Oferując nie…
$413,614
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Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$291,040
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$279,627
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$388,053
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$180,331
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Ten przytulny dom z 3 sypialniami położony jest w spokojnej dzielnicy Geri, gdzie można wygo…
$360,435
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$241,995
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$371,846
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$359,520
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$176,907
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$279,627
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$289,214
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$176,907
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Mieszkanie 1 pokój w Yeri, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeri, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$178,336
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Pokój 3 pokoi w Yeri, Cypr
Pokój 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 225 m²
For sale a detached three bedroom house in the area of ​​Lakatamia - Nicosia province, with …
$325,946
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 111 m²
Two bedroom apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 88 sq.m. covered i…
$279,954
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Athanasios - Limassol Province, w…
$290,287
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 256 m²
Jest na sprzedaż w budowie, penthouse z trzema sypialniami w Archangelos / Anthoupolis - w p…
$277,124
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 134 m²
Jest na sprzedaż w budowie dwupokojowego mieszkania w Agios Athanasios - prowincja Limassol,…
$290,287
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 109 m²
Dwa pokoje - - Mieszkanie na sprzedaż w środkowej dzielnicy - Prowincja Limassol, o powierzc…
$278,627
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 123 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w Agios Nikolaos - prowincja Limassol, o powierz…
$278,627
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 109 m²
Dwa pokoje - - Mieszkanie na sprzedaż w środkowej dzielnicy - Prowincja Limassol, o powierzc…
$278,627
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w rejonie Petrou i Pavlou - prowincja Limassol, o powierz…
$287,952
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 117 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Faneromeni - prowincja Larnaca. Ma 93 mkw. zad…
$256,735
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