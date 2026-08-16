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Mieszkania na sprzedaż w Paralimni, Cypr

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295 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
3 Sypialnia Villa w spokojnej okolicy Kapparis, ten ekskluzywny rozwój oferuje doskonałą mie…
$599,953
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$1,43M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Twoja brama do idyllicznego stylu życia. Położony w spokojnej i sought- after sąsiedztwie, b…
$230,442
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Ten wspaniały dwupokojowy apartament na sprzedaż w Kapparis jest doskonałą okazją do zakupu …
$261,720
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Mieszkanie 1 pokój w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kapparis, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny i spokojny apartament jednopokojowy w ParalimniOdkryj idealne połączenie nowoczes…
$160,609
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,14M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Ten nowoczesny wielofunkcyjny projekt położony w samym sercu Paralimni wyznacza nowy standar…
$329,729
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Ten ekskluzywny luksusowy kompleks willi położony jest w prestiżowej nadmorskiej części Pern…
$617,062
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,52M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż dobrze utrzymane mieszkanie na rynku wtórnym o komfortowej powierzchni 90 m2. Te…
$207,406
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten przytulny apartament 2 sypialnia w Kapparis oferuje komfortowe i atrakcyjne miejsce do ż…
$378,161
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Projekt Premium Residential w Paralimni. Projekt obejmuje cztery piętra, z każdym piętrze ho…
$296,144
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowe mieszkanie w Niero City Apartments, Paralimni.Nowoczesny projekt wia…
$280,261
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Mieszkanie 6 pokojów w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Paralimni, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 375 m²
Czy śnisz o domu nad morzem, gdzie turkusowe fale kilka metrów od sypialni stworzyć najlepsz…
$6,09M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
Opis terenu: Kompleks wymarzonych wysp. Witamy w Island Dream, nasz nowy projekt butikowy po…
$376,825
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
PROMOCJA: Ten nowy dwupokojowy apartament na parterze jest w pełni umeblowany - wysokiej jak…
$335,491
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie oferuje hojne przestrzenie mieszkalne i wyraf…
$205,857
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Zaledwie 250 metrów od złotych piasków słynnej plaży Fig Tree jest ekskluzywny trójpiętrowy …
$838,784
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/4
Nowoczesny apartament w nowym zabudowie mieszkalnej w Paralimni, Famagusta, oferujący jasne,…
$279,285
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 5 pokojów w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Paralimni, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 437 m²
Ta wspaniała willa z 5 sypialniami znajduje się na pierwszej linii brzegowej w strzeżonym ko…
$3,06M
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Mieszkanie 1 pokój w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kapparis, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Elegant 1 Sypialnia Apartament w Kapparis Coastal Retreat Ten pięknie urządzony apartament …
$280,286
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Ten butikowy kompleks nowoczesnych willi znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych ob…
$746,568
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nowoczesny kompleks w Paralimni. Niedaleko od niezbędnej infrastruktury. Kompleks składa się…
$291,549
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Nowoczesne apartamenty z widokiem na morze w sercu Paralimni Odkryj nowy standard życia z te…
$258,514
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Mieszkanie 6 pokojów w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Paralimni, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 463 m²
Czy śnisz o domu nad morzem, gdzie turkusowe fale kilka metrów od sypialni stworzyć najlepsz…
$7,30M
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Mieszkanie 1 pokój w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kapparis, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Doświadcz luksusowego życia przybrzeżnego w tym stylowym jednopokojowym mieszkaniu na parter…
$206,202
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Mieszkanie 1 pokój w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kapparis, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Elegant 1 Sypialnia Apartament w Kapparis Coastal Retreat Ten pięknie urządzony apartament …
$337,487
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Położony w małym i przytulnym miasteczku Paralimni, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny łącz…
$326,234
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Na sprzedaż nowoczesny apartament w budowie, oferujący 100 metrów kwadratowych komfortowej p…
$1,68M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/4
Nowoczesny apartament w nowym zabudowie mieszkalnej w Paralimni, Famagusta, oferujący jasne,…
$291,980
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Agencja
VIDI GROUP
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Realting.com
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