Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Tremithousa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Tremithousa, Cypr

3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Tremithousa, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 303 m²
$2,08M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 268 m²
$988,483
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tremithousa, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 268 m²
$994,263
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie 4 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tremithousa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks willi z panoramicznym widokiem na morze, Tremithousa, Cypr Oferujemy wille z panor…
$1,01M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Tremithousa, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się