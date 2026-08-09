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Mieszkania na sprzedaż w Kathikas, Cypr

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21 obiekt total found
Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Ziemia mieszkalna 997m2 na sprzedaż w Kathikas. Znajduje się w strefie Ka10b, z 30% gęstości…
$115,232
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole we wsi Kathikas. Rozmiar ziemi wynosi 7358 metrów kwadratowych. Gęstość budynków wyno…
$1,02M
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Ziemia we wsi Kathikas. Rozmiar ziemi wynosi 5686 metrów kwadratowych. Gęstość budynków wy…
$328,412
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TekceTekce
Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Na sprzeda? dzia? ka mieszkalne 3345 m kw. w Kathikas. Znajduje się w strefie Ka10b (mieszka…
$218,941
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole rolnicze we wsi Kathikas, dystrykt Pafos Obiekt ma powierzchnię 8027smq Istnieje dost…
$120,994
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Miejsce zamieszkania w cichej i pięknej okolicy w Kathikas Wspólnoty w Pafos District. Znajd…
$115,232
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Ten kawałek ziemi znajduje się w miejscowości Kathikas.- 20 minut do Coral Bay Błękitna Flag…
$63,378
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Mieszkanie 5 pokojów w Kathikas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Kathikas, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 332 m²
Przedstawiamy Państwu oryginalny bungalow położony na dużej działce o powierzchni 16,700 kw.…
$1,71M
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Płaski poziom ziemi mieszkalnej do natychmiastowego rozwoju w cichej okolicy z widokiem na g…
$270,796
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Mieszane pole mieszkalne i specjalne pole ochronne o łącznej powierzchni 5,352 m2 jest na sp…
$114,080
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole rolnicze we wsi Kathikas, dystrykt Pafos Obiekt ma powierzchnię 5352smq Również dostę…
$89,881
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole rolnicze we wsi Kathikas, dystrykt Pafos Obiekt ma powierzchnię 2676smq Również dostę…
$55,311
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole rolnicze we wsi Kathikas, dystrykt Pafos Obiekt ma powierzchnię 4014smq Również dostę…
$72,596
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Mieszkalny grunt 990m2 na sprzedaż w Kathikas. Znajduje się w strefie Ka10b, z 30% gęstością…
$123,298
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole rolnicze na sprzedaż we wsi Kathikas, dystrykt Pafos. Ziemia spada do strefy Δα31, ma …
$184,372
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole rolnicze we wsi Kathikas, dystrykt Pafos Obiekt ma powierzchnię 6689smq Również dostę…
$120,994
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole rolnicze we wsi Kathikas, dystrykt Pafos Obiekt ma powierzchnię 4014smq Również dostę…
$72,596
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole mieszkalne we Wspólnocie Kathikas, w dystrykcie Pafos. Znajduje się 1,0 km od miejscowo…
$126,755
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Plac ten znajduje się w miejscowości Kathikas, sąsiednich działki również dostępne. - 20 min…
$57,616
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Ziemia na sprzedaż w Kathikas Village. Ta ziemia ma możliwość zbudowania 600 metrów kwadra…
$109,471
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Mieszkanie w Kathikas, Cypr
Mieszkanie
Kathikas, Cypr
Pole we wsi Kathikas. Rozmiar ziemi wynosi 4683 metrów kwadratowych. Wpada w strefę mieszk…
$489,737
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