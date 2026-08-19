Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Deryneia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Deryneia, Cypr

;
1 pokojowe
8
2 pokojowe
33
3 pokojowe
8
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
49 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie oferuje komfortową i dobrze zaplanowaną przes…
$237,277
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowoczesne apartamenty położone w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Dyrenei. Główne cechy Prz…
$282,402
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Ten projekt jest nowoczesnym mieszkaniem w spokojnej miejscowości Dherynia, Cypr. Oferuje wy…
$254,077
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Famagusta BayView to wyjątkowy projekt mieszkalny oferujący wspaniałe apart…
$216,960
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2
Witamy w kompleksie mieszkalnym położonym w samym sercu Derynii. Ten ekskluzywny kompleks de…
$208,664
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Famagusta BayView to wyjątkowy projekt mieszkalny oferujący wspaniałe apart…
$268,345
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Odkryj ten elegancki nowy rozwój w samym sercu Derynei - trzypiętrowy budynek mieszkalny z s…
$206,807
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Jest to mały blok mieszkalny apartamentów, który znajduje się w pożądanej okolicy Derynia, z…
$288,348
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Deryneia, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Famagusta BayView to wyjątkowy projekt mieszkalny oferujący wspaniałe apart…
$165,574
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Famagusta BayView to wyjątkowy projekt mieszkalny oferujący wspaniałe apart…
$211,250
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Odkryj ten elegancki nowy rozwój w samym sercu Derynei - trzypiętrowy budynek mieszkalny z s…
$218,624
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Deryneia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Odkryj nowy, wyjątkowy projekt mieszkalny w południowej części Derinii, oferujący nowoczesne…
$147,362
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Deryneia, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Famagusta BayView to wyjątkowy projekt mieszkalny oferujący wspaniałe apart…
$154,156
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Deryneia, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Famagusta BayView to wyjątkowy projekt mieszkalny oferujący wspaniałe apart…
$159,865
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3
Odkryj unikalny nowy projekt mieszkalny w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Derenii,…
$269,208
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Ten projekt jest nowoczesnym mieszkaniem w spokojnej miejscowości Dherynia, Cypr. Oferuje wy…
$194,989
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Ten projekt jest nowoczesnym mieszkaniem w spokojnej miejscowości Dherynia, Cypr. Oferuje wy…
$242,260
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament na projekcie, położony na najwyższym piętrze dobrze zapro…
$223,386
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Nowoczesny blok apartamentów, położony w jednym z najlepszych miejsc gminy Deryneia, w obsza…
$247,898
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Ta urokliwa rezydencja jest częścią Planu Rehabilitacji Mieszkaniowej w Górze, Remote i Diss…
$218,624
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Famagusta BayView to wyjątkowy projekt mieszkalny oferujący wspaniałe apart…
$228,379
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
W jednym z najcichszych obszarów Derynei, obok amfiteatru miejskiego i z widokiem na Famagus…
$259,986
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Ten projekt jest nowoczesnym mieszkaniem w spokojnej miejscowości Dherynia, Cypr. Oferuje wy…
$206,807
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Ten projekt jest nowoczesnym mieszkaniem w spokojnej miejscowości Dherynia, Cypr. Oferuje wy…
$254,077
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Odkryj ten elegancki nowy rozwój w samym sercu Derynei - trzypiętrowy budynek mieszkalny z s…
$230,442
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Wyjątkowy projekt mieszkalny oferuje wspaniałe apartamenty z widokiem na morze w spokojnej i…
$370,933
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 3
Odkryj unikalny nowy projekt mieszkalny w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Derenii,…
$383,142
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Nowy projekt mieszkalny w Deryneia - Limited to Just 6 Apartments Odkryj nowoczesne życie w …
$234,493
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
W jednym z najcichszych obszarów Derynei, obok amfiteatru miejskiego i z widokiem na Famagus…
$248,168
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/3
2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie oferuje komfortową i dobrze zaplanowaną przes…
$225,702
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się