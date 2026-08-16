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Mieszkania na sprzedaż w Koinoteta Kissonergas, Cypr

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156 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Exclusive Coastal Residences in Kissonerga, Pafos Doświadczenie współczesne Morze Śródziemn…
$513,426
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w Kissonerga. Dogodnie położony zaledwie 700m od plaży, 5 m…
$563,691
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż Oczekiwane zakończenie: 2028 Doświadcz doskonałej równowagi luksusu, komfortu …
$390,216
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Witamy w Eniko Mare, spokojnym przybrzeżnym sanktuarium stworzonym dla tych, którzy cenią so…
$295,438
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$806,625
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Mieszkanie w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie
Kissonerga, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Usytuowany wzdłuż spokojnej linii brzegowej Kissonerga w szerszym regionie Paphos, ten butik…
$276,513
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
W malowniczej dzielnicy Pafos Kissonerg oferowane są unikalne apartamenty dwupoziomowe. Ten …
$747,569
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Penthouse w Kissonerga, Cypr
Penthouse
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: nowoczesny penthouse w budowie w sercu Kissónergi. Ten stylowy obiekt oferuje 8…
$558,727
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$737,486
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 447 m²
Zaledwie kilka kroków od czystych wód Morza Śródziemnego, prestiżowy projekt 15 luksusowych …
$5,21M
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Kawalerka 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1
Jaquozzi Suite Apartament Położony wzdłuż malowniczej linii brzegowej Kissonerga, Pafos. Re…
$341,238
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$737,486
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 211 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$864,241
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż w ramach projektu jest nowoczesny dwupokojowy apartament z dwoma łazienkami, poł…
$510,664
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Mieszkanie 10 pokojów w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 10 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 10
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 894 m²
Doświadcz luksusu mieszkającego w tej 10- sypialni, 11- łazienka nabrzeża willi w jednym z n…
$15,21M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesny projekt położony w uroczej okolicy Kissonerga. Idealnie położony w odległości spa…
$518,324
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż Zaplanowane na zakończenie realizacji w 2028 r. Ten nowoczesny apartament, zap…
$412,969
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w Vista Gardens, Cypr.Nowoczesny projekt wiarygodnego dew…
$236,507
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 382 m²
Butikowy kompleks, który obejmuje tylko 4 luksusowe wille nad morzem, znajduje się w miejsco…
$2,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
PRZYGOTOWANIE DO KWIECIEŃ 2026 Wprowadzenie wyjątkowej luksusowej rezydencji na ostatnim et…
$846,380
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w Kissonerga. Dogodnie położony zaledwie 700m od plaży, 5 m…
$574,908
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Położony w południowo-po nadmorskiej miejscowości Kissonerga, Pafos, ten ekskluzywny strzeżo…
$319,660
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? mieszkanie w budowie na pierwszym pi? trze w przytulnej okolicy Kissonerga. Ten …
$341,880
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Mieszkanie w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie
Kissonerga, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Usytuowany wzdłuż spokojnej linii brzegowej Kissonerga w szerszym regionie Paphos, ten butik…
$276,513
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Położony w południowo-po nadmorskiej miejscowości Kissonerga, Pafos, ten ekskluzywny strzeżo…
$296,646
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Mieszkanie w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie
Kissonerga, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Usytuowany wzdłuż spokojnej linii brzegowej Kissonerga w szerszym regionie Paphos, ten butik…
$276,513
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Oszałamiający projekt to strzeżona społeczność 22 ekskluzywnych jednostek, zaprojektowana ta…
$295,438
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
UDOGODNIENIE DO ROZDZIAŁU TYTUŁ Te wyjątkowe Wille są kolekcją nowoczesnych domów nad morze…
$2,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż Zakończenie przewidziane na 2028 r. Ten stylowy apartament, zbudowany z jakośc…
$397,042
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Witamy w Eniko Mare, spokojnym przybrzeżnym sanktuarium stworzonym dla tych, którzy cenią so…
$313,165
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Kissonergas, Cypr

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