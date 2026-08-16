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Mieszkania na sprzedaż w Koinoteta Chloraka, Cypr

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Chloraka
372
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372 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Ten kameralny projekt nowoczesnych willi znajduje się w jednym z dawna utrwalonych obszarów …
$1,02M
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Projekt ten obejmuje 32 nieskazitelnie zaprojektowane apartamenty, z których każdy oferuje i…
$647,773
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
1 Sypialnia. Mieszkańcy mogą wybrać stylowe studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty, i maizonette…
$268,307
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Wyjątkowy projekt składający się z 8 nowoczesnych apartamentów. Położony w chloraka, w Melan…
$415,603
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$398,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
O własności Luksusowa, oddzielna willa znajduje się w spokojnej okolicy Chloraka, Pafos, kt…
$564,638
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż: pięknie odrestaurowana willa w południowej części miejscowości Chlorakas. Ten n…
$580,153
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Kawalerka 1 pokój w Chloraka, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Studio Apartment. Mieszkańcy mogą wybrać stylowe studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty, i maizo…
$205,511
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2
2 Sypialnia Apartament. Zwrócono jednakową uwagę na środowisko akustyczne. Pełne-wysokość po…
$381,724
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
LUKSURY TRZY SYPIALNIA WILLA Z NIEZABUDOWANYCH MORZA WIEDZY!!! Ta luksusowa willa znajduje …
$955,851
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjątkowy projekt składający się z 8 nowoczesnych apartamentów. Położony w chloraka, w Melan…
$531,048
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Mieszkanie w Chloraka, Cypr
Mieszkanie
Chloraka, Cypr
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w Choraka, Pafos. Wspaniały kawałek ziemi w doskonałej…
$9,22M
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Luksusowe domy na wzgórzach położone w miejscowości Chloraka, zaledwie kilka kroków od wybrz…
$494,346
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
O własności Luksusowa, oddzielna willa znajduje się w spokojnej okolicy Chloraka, Pafos, kt…
$564,638
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Cirvis Residences to strzeżony budynek mieszkalny w Dolnej Chlorace, w pobl…
$416,791
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Ten ekskluzywny, otoczony murem rozwój oferuje styl życia, w którym luksus, komfort i spokój…
$429,607
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Doświadcz nowoczesnego śródziemnomorskiego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 20 rezydencji w…
$282,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż jest przestronna willa w spokojnej okolicy w Chlorakas. Ta dobrze utrzymująca si…
$869,363
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesny kompleks Boutique w Pafos - 2 & 3 Apartamenty w sypialni Odkryj stylowy nowy kom…
$417,141
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/2
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami jest przeznaczony do życia na wysokim wybrze…
$455,748
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Contemporary Coastal Apartment with Rooftop Pool in Chloraka, Pafos Ten ekskluzywny butik p…
$294,965
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/3
Ten nowy projekt obejmuje dwa bloki mieszkalne z 32 luksusowymi apartamentami, z 1 i 2 sypia…
$358,194
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament off- plan w malowniczej okolicy Chlorakas. Ta nowocz…
$241,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Oszałamiające w pełni odnowione 3-Sypialnia Parter Apartament w Chloraka, Pafos. Odkryj dosk…
$271,803
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Agencja
International Property Alerts
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English
Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Ten kameralny projekt mieszkalny, ukryty wśród przybrzeżnego krajobrazu Chloraki, jest postr…
$514,218
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Luksusowy projekt położony jest w malowniczej lokalizacji z widokiem na morze, zaledwie 5 mi…
$355,202
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Luxury Designer Residences in Chloraka, Pafos. Położony zaledwie 1 km od Morza Śródziemnego.…
$304,055
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Nowoczesny apartament Boutique w Chloraka, Pafos Położony w bardzo pożądanym obszarze Chlor…
$320,513
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/2
Ten nowoczesny apartament z dwoma sypialniami oferuje wyrafinowane śródziemnomorskie mieszka…
$346,138
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский

Typy nieruchomości w Koinoteta Chloraka.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Koinoteta Chloraka, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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