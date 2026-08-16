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Mieszkania na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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172 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Położony na malowniczych wzgórzach prestiżowej dzielnicy Ayios Tikhonas, ten rozdrobniony fa…
$401,581
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest uroczy apartament z jedną sypialnią położony w spokojnej okolicy Parekklisi…
$253,511
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Mieszkanie 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Ta piękna nieruchomość cieszy się 360 stopni widoki w tym unobstructed sea viev. Zbudowany n…
$2,34M
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Nowoczesna wielorodzinna, strzeżona społeczność mieszkalna, położona w samym sercu Parekkliz…
$265,776
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Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Ziemia na sprzedaż z pięknym widokiem. Może być używany do budowy fabryki wody, ponieważ ma …
$1,33M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się w dobrze utrzymanym kompleksie falis…
$386,450
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$397,551
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$409,074
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Mieszkanie 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/2
Ten nowoczesny apartament jednopokojowy znajduje się we współczesnym rozwoju mieszkalnym w s…
$262,236
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Ten ekspansywny grunt rolniczy, położony w Parekklizji, stanowi wyjątkową okazję do rozwoju.…
$403,313
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$362,981
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Nowy projekt zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w Parekklizji, Limassol. Poło…
$351,504
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Położony na malowniczych wzgórzach prestiżowej dzielnicy Ayios Tikhonas, ten rozdrobniony fa…
$539,266
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Ten stylowy apartament dwupokojowy znajduje się we współczesnym rozwoju mieszkalnym w spokoj…
$370,550
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$362,981
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament dwupokojowy w stylowej nowej zabudowie mieszkalnej w południowej częśc…
$308,244
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Piętro 1/5
Na sprzedaż oferuje przestronny, nowoczesny apartament, który jest w budowie, w prestiżowej …
$5,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Nowoczesny apartament dwupokojowy (Unit 3) na parterze nowoczesny rozwój mieszkalny w spokoj…
$572,907
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 222 m²
Zadziwiający nowoczesny kompleks z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemn…
$5,53M
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Mieszkanie w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie
Parekklisia, Cypr
Wyjątkowa okazja do nabycia dwóch sąsiednich działek mieszkalnych, sprzedanych razem, o łącz…
$1,44M
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Penthouse w Parekklisia, Cypr
Penthouse
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: Ten przestronny penthouse z gotowymi kluczami oferuje 111 m2 wewnętrznej przest…
$524,575
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Położony na malowniczych wzgórzach prestiżowej dzielnicy Ayios Tikhonas, ten rozdrobniony fa…
$745,793
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament dwupokojowy w stylowej nowej zabudowie mieszkalnej w południowej częśc…
$353,910
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2
Nowoczesne i luksusowe 3 Sypialnia Apartament z widokiem na morze w pobliżu hotelu Parklane …
$795,606
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3/3
Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami oferuje doskonałą równowagę komfortu, funkcjonaln…
$358,288
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Agios Tychonas, Cypr
Penthouse
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Piętro 4/4
Przestronny penthouse na sprzedaż w ramach projektu w prestiżowej okolicy Agios Tikhonas. Te…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$345,697
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten luksusowy apartament z dwoma sypialniami, położony w jednym z projektów nad morzem Limas…
$3,31M
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Mieszkanie 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 409 m²
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol, te ekskluzywne wille są harmonijnym połącz…
$2,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Projekt składający się z 3 nowych budynków zlokalizowanych w dzielnicy mieszkalnej i wygodne…
$362,981
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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